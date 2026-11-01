انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون ببنزرت وتقديرات اولية بإنتاج 3200 طن من الزيت

أعطيت اليوم الاحد غرة نوفمبر بمعتمدية العالية ، إشارة إنطلاق الموسم الجهوي لجني وتحويل الزيتون بولاية بنزرت.وافادت مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة أن التقديرات الاولية للموسم الجاري تعادل إنتاج 16 الف طن من الزيتون، أي ما يمثل إنتاج 3200 طن من الزيت ، وان الإدارة بالتعاون مع اهل المهنة إستعدت كما يجب لانجاح الموسم.وحسب بلاغ لولاية بنزرت اليوم الأحد، تم توفير 25 معصرة منتصبة بمختلف مواقع الإنتاج بالجهة ، منها 9 معاصر تقليدية و16 معصرة عصرية ، ومن بينها أيضا 7 معاصر معدة للتصدير تولت الموسم الفارط تصدير ما يوازي 230 الف لتر زيتكما تم توفير مصبين للمرجين بكل من منطقتي ماطر وبنزرت الجنوبية ،علاوة على إقرار توفير عدد من الصهاريج لفائدة أصحاب المعاصر لتجميع المرجين قبل معالجته، ومواصلة تفعيل إتفاقية الشراكة المبرمة مع عدد من أصحاب المعاصر لفرشه على مساحة حوالي 150 هك لاستيعاب 7500 متر مكعب من المرجين وبالتالي التقليص من تداعياته على البيئة الطبيعية عموما.يذكر أن ولاية بنزرت تضم 21 الف هك من الزياتين منها 20 الف هك زيتون زيت و 1000 هك زيتون مائدة ،علاوة على 536 هك زيتون بيولوجي ومعصرتين (2) ،وتوفير طاقة خزن يومية تعادل 1280 طن وطاقة تحويل يومية تقدر ب 1048 طن .كما تولت الدولة في إطار مزيد تثمين القطاع برمجة وإنجاز 600 هك من الزياتين في إطار مشروع التصرف المندمج لمشهد حوض سد وادي المالح بمعتمدية غزالة و 250 هك من الزياتين في إطار برنامج دائرة المحافظة على المياه والتربة بمندوبية التنمية الفلاحية و140 هك من الزياتين في إطار برامج ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربيوبين والي بنزرت سالم بن يعقوب خلال إشرافه على إعطاء إشارة إنطلاق الموسم، الابعاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية للقطاع لا فقط بالجهة بل في جميع جهات البلاد.كما ثمن التعبئة المحلية والجهوية و الاستعدادات الجيدة التي تم بذلها من قبل الاسرة الفلاحية الموسعة سواء مهنيي القطاع من فلاحين ومنظمة وأيضا إدارة بجميع مكوناتها العلمية والارشادية والادارية وغيرهم ولاسيما الحرص الجماعي المتواصل لإنجاح المبادرة الجهوية بتخصيص جانب من عائدات الموسم لتمويل إنجاز مصب مهيئ ومعتمد للمرجين وفض هذه الإشكالية نهائيا .ودعا جميع الاطراف والمصالح لمزيد تعبئة الجهود لتامين صابة هذا الموسم ،جنيا وتحويلا والتصدي لكل الخروقات التي قد يعمد اليها البعض من غير أبناء القطاع ، باعتبار الأهمية التي تكتسيها صابة هذا الموسموحضر هذا الافتتاح كل من الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد ومعتمد العالية محرز بوثوري والمندوب الجهوي للفلاحة والصيد البحري فريد الدلاعي والمدير الجهوي للتجارة ببنزرت الصادق للاهم ،وممثلو الاسرة الفلاحية الموسعة ،علاوة على ممثلي المجالس المنتخبة ومكونات المجتمع المدني.وكانت اللجنة الجهوية المكلفة بضبط آخر الاستعدادات الواجبة لانجاح موسم جني وتحويل الزيتون بولاية بنزرت ،في إجتماعها الأخير، أشارت إلى تعبئة الجهود بين مختلف الاطراف الادارية والفنية والاسرة الفلاحية الموسعة لانجاح الموسم ،مع التشديد على مراقبة المنابت العشوائية والتصدي لها لحماية اصول الزياتين ومواصلة اليقظة وتفعيل إجراءات التحسيس والتوعية بشان المرض البكتيري "سل الزياتين" والذي اكدت المصالح الفلاحية خلو الجهة من المرض ،علاوة على إتخاذ ما يجب من إجراءات عملية لتامين نقل العملة الفلاحيين وتمكينهم من التغطية الإجتماعية ،وإتمام إجراءات التراخيص للمعاصر بالتنسيق مع المهنيين وحسن تثمين المرجين .كما دعت اللجنة البلديات لتشجيع المواطنين على غراسة الزياتين والعناية بها والتاكيد على برامج الارشاد والعناية بالفلاح خلال كامل مراحل العمل ، قبل الاتفاق على تحديد قيمة السعر المرجعي لعصر الكيلوغرام الواحد والذي حدد بـ 200 مليم، مع تخصيص 10 مليمات بعنوان المساهمة في إنجاز وتمويل مشروع المصب الجهوي المراقب لإستيعاب مادة المرجين.