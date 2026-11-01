JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:40 Tunis

جبل الوسط: قافلة صحية متعددة الاختصاصات وأنشطة متنوعة بمناسبة اختتام شهر أكتوبر الوردي

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6ae5d147be60b1.72544747_goehkfimpnqlj.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Novembre 2026 - 17:10 قراءة: 0 د, 45 ث
      
انتظمت اليوم الأحد، فعاليات القافلة الصحية متعددة الاختصاصات و«ماراطون الطريق الوردي»، بالمدرسة الابتدائية الامتياز بجبل الوسط، بمعتمدية بئر مشارقة، بمناسبة اختتام شهر أكتوبر الوردي.


وتندرج هذه المبادرة، التي نظمتها الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بزغوان، بالشراكة مع جمعية أمين الخيرية والجمعية الرياضية كيلوس، تحت شعار «معا من أجل صحة أفضل ومجتمع أكثر وعيا وتضامنا»، في إطار دعم التوعية الصحية وتعزيز ثقافة الوقاية والتضامن المجتمعي، وفق بلاغ لولاية زغوان.


وقد أمنت القافلة الصحية عيادات في اختصاصات طبية متنوعة، شملت طب الأسنان وجراحة العظام وطب الشيخوخة وطب العيون وطب الأنف والأذن والحنجرة وطب النساء والتوليد، بما أتاح للمواطنين فرصة الانتفاع بخدمات صحية متعددة.


كما تضمن برنامج التظاهرة تنظيم ورشات موجهة للأطفال، إلى جانب «ماراطون الطريق الوردي»، الذي جمع بين النشاط الرياضي والتحسيس بأهمية الصحة ونشر ثقافة الوقاية.

وواكب والي زغوان، كريم البرنجي، رفقة المعتمد الأول، غازي مسعود، هذه التظاهرة بمشاركة معتمدة بئر مشارقة وعمدة المنطقة ورئيس وعضو المجلس المحلي والمنظمات و الاتحادات الجهوية والمصالح الامنية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338851

babnet

كل الأخبار...

17:40 - نابل: "التمييز الرقمي" محور دورة تكوينية شبابية حول التربية على وسائل الاعلام
17:34 - انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون ببنزرت وتقديرات اولية بإنتاج 3200 طن من الزيت
17:10 - جبل الوسط: قافلة صحية متعددة الاختصاصات وأنشطة متنوعة بمناسبة اختتام شهر أكتوبر الوردي
17:01 - بطولة الرابطة الثانية : النتائج والترتيب إثر الدفعة الثانية من الجولة السادسة
16:38 - تصفيات كاس امم افريقيا (تونس- ليبيا): معين الشعباني يعلن مساء السبت القادم عن قائمة لاعبي المنتخب التونسي
16:33 - تواصل التحويل الجزئي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة إلى غاية 3 نوفمبر الجاري (وزارة التجهيز)
16:10 - دراسة تونسية توصي بتعزيز اجراءات الوقاية للحد من مخاطر التعرض المواد الكيميائية في ورشة طباعة بمصنع نسيج
15:50 - المهدية: معارض وورشات وندوات علمية في الدورة الثالثة من مهرجان سمكة "الميلة" بسلقطة
15:34 - منظمة التربية والاسرة تقترح إطلاق حملة تضامن وطنية لإنشاء قاعات مراجعة بالمؤسسات التربوية التي تشكو نقصا في بنيتها التحتية
15:03 - يوم تحسيسي للحد من التلوث البلاستيكي بالوسط الجامعي يوم 4 نوفمبر 2026 بكلية العلوم بتونس
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 01 نوفمبر 2026 | 21 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:52
17:24
15:00
12:10
06:43
05:15
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
19°-14
21°-13
24°-11
23°-16
  • Avoirs en devises 24143,3
  • (30/10)
  • Jours d'importation 93
  • 1 € = 3,35646 DT
  • (30/10)
  • 1 $ = 3,01377 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/10)     1760,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/10)   29238 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab