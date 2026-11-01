جبل الوسط: قافلة صحية متعددة الاختصاصات وأنشطة متنوعة بمناسبة اختتام شهر أكتوبر الوردي

انتظمت اليوم الأحد، فعاليات القافلة الصحية متعددة الاختصاصات و«ماراطون الطريق الوردي»، بالمدرسة الابتدائية الامتياز بجبل الوسط، بمعتمدية بئر مشارقة، بمناسبة اختتام شهر أكتوبر الوردي.وتندرج هذه المبادرة، التي نظمتها الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بزغوان، بالشراكة مع جمعية أمين الخيرية والجمعية الرياضية كيلوس، تحت شعار «معا من أجل صحة أفضل ومجتمع أكثر وعيا وتضامنا»، في إطار دعم التوعية الصحية وتعزيز ثقافة الوقاية والتضامن المجتمعي، وفق بلاغ لولاية زغوان.وقد أمنت القافلة الصحية عيادات في اختصاصات طبية متنوعة، شملت طب الأسنان وجراحة العظام وطب الشيخوخة وطب العيون وطب الأنف والأذن والحنجرة وطب النساء والتوليد، بما أتاح للمواطنين فرصة الانتفاع بخدمات صحية متعددة.كما تضمن برنامج التظاهرة تنظيم ورشات موجهة للأطفال، إلى جانب «ماراطون الطريق الوردي»، الذي جمع بين النشاط الرياضي والتحسيس بأهمية الصحة ونشر ثقافة الوقاية.وواكب والي زغوان، كريم البرنجي، رفقة المعتمد الأول، غازي مسعود، هذه التظاهرة بمشاركة معتمدة بئر مشارقة وعمدة المنطقة ورئيس وعضو المجلس المحلي والمنظمات و الاتحادات الجهوية والمصالح الامنية.