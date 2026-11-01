مارطون اسطنبول:الكيني كيبشومبا والإثيوبية أيينيو يتوجان بلقب بالنسخة 48

فاز العداء الكيني فيليمون كيبطو كيبشومبا، والعداءة الإثيوبية كاسانش أيينيو، اليوم الأحد، بلقب النسخة الـ48 من ماراطون إسطنبول.وحسم كيبطو كيبشومبا السباق في زمن قدره ساعتان و8 دقائق و44 ثانية، محطما بذلك الرقم القياسي لماراطون إسطنبول الذي ظل صامدا من سنة 2019، وكان بحوزة مواطنه دانييل كيبيت بتوقيت ساعتين و9 دقائق و44 ثانية.وعاد المركز الثاني للسباق للإثيوبي سوفارو ووليي كيبيتو، فيما حل الكيني فينسنت كيبيغون رونوه في المركز الثالث.وفي فئة السيدات، أحرزت الإثيوبية كاسانش أيينيو بازي اللقب، بعدما قطعت مسافة السباق في ساعتين و24 دقيقة و40 ثانية.واحتلت مواطنتها أزميرا أبريها غدي المركز الثاني للسباق بزمن قدره ساعتان و24 دقيقة و47 ثانية، فيما عاد المركز الثالث للإثيوبية الأخرى ديريبي هيركو أليمو، بزمن قدره ساعتان و25 دقيقة.ويعد ماراطون إسطنبول السباق الوحيد في العالم الذي يعبر قارتين، حيث انطلق من نقطة تبعد 250 مترا خلف جسر شهداء 15 جويلية في الجانب الآسيوي من إسطنبول، واختتم في ميدان السلطان أحمد.