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جمعية قرى الاطفال "س و س" تبرم اتفاقية شراكة وتعاون مع المدرسة الوطنية للمهنددسين بسوسة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Novembre 2026 - 23:11 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أبرمت الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" اتفاقية شراكة وتعاون مع المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة، أول أمس الجمعة، وذلك بهدف إرساء تعاون مشترك بين الطرفين ذي صبغة اجتماعية وتربوية ودعم انخراط الطلبة في العمل التطوعي.


ولفتت الجمعية، في بلاغ لها، الى أن هذه البادرة تتنزل في اطار دعم الأطفال فاقدي السند وتمكينهم من فرص أفضل للاندماج والنمو السليم وتعزيز التعاون بين المجتمع المدني والمؤسسات التربوية والأكاديمية.


وأضافت أن هذه الشراكة تهدف إلى إرساء تعاون فعال يشمل تنظيم أنشطة مشتركة ذات طابع اجتماعي وتربوي، ودعم برامج الإحاطة بالأطفال، إلى جانب تشجيع الطلبة على الانخراط في العمل التطوعي والمبادرات الإنسانية، بما يعزز قيم التضامن والتكافل.


وأشارت الى أن هذه المبادرة تندرج في إطار حرص المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة على تعزيز انفتاحها على محيطها الاجتماعي، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، والمساهمة في مناصرة حقوق الطفل وتوفير بيئة آمنة وداعمة تفتح أمامه آفاق المستقبل.
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