مشروع ميزانية 2027: تخصيص 6.8 ملايين دينار لصيانة وتهيئة المقرات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج
خصصت الدولة التونسية، ضمن مشروع ميزانية سنة 2027، اعتمادات بقيمة 6.8 ملايين دينار لمواصلة صيانة وتهيئة المقرات الدبلوماسية والقنصلية المملوكة لها بالخارج، وذلك في إطار الحرص على حسن توظيف الموارد العمومية والمحافظة على ممتلكات الدولة وتحسين ظروف العمل والاستقبال بهذه المقرات.
وتتوزع الاعتمادات المخصصة لتهيئة المقرات بين مليون دينار لتهيئة مقر الإقامة بنيويورك، ومليون دينار لإنجاز دراسة لتهيئة مقري الإقامة والسفارة بواشنطن، و2.8 مليون دينار لتهيئة وتجديد مقر السفارة التونسية ببروكسال، إضافة إلى مليون دينار لتهيئة وتوسعة إقامة السفير ببارن، ومليون دينار أخرى لتهيئة وتوسعة إقامة القنصل العام بجدة.
وتندرج هذه الاعتمادات ضمن برنامج استثماري شامل لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، رُصدت له اعتمادات دفع إجمالية تناهز 17.8 مليون دينار لسنة 2027، بهدف تعزيز حضور تونس وإشعاعها على الصعيد الدولي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجالية التونسية بالخارج.
وتتوزع هذه الاعتمادات بين 400 ألف دينار كتدخلات ذات صبغة تنموية لفائدة الأكاديمية الدبلوماسية الدولية لتطوير وسائل عملها، و17.4 مليون دينار كاعتمادات استثمار موجهة إلى البنية التحتية وتحديث وسائل العمل بالمراكز الدبلوماسية بالخارج وبالإدارة المركزية.
وفي ما يتعلق بتعزيز الرصيد العقاري للدولة بالخارج، تم رصد 3.4 ملايين دينار، منها مليونا دينار للشروع في بناء مقري السفارة والإقامة بأديس أبابا بصيغة «مفتاح في اليد»، ومليون دينار لبناء القسم القنصلي ببرلين، إلى جانب إعداد دراسات لبناء مقرات جديدة في أبوجا وجدة.
كما خصص مشروع الميزانية 1.7 مليون دينار لتجديد أسطول السيارات بالمراكز الدبلوماسية، و1.3 مليون دينار لحماية المقرات وتوفير التجهيزات الضرورية بها.
وعلى مستوى الإدارة المركزية، رُصدت اعتمادات بقيمة 4.3 ملايين دينار لتطوير البنية التحتية وتحديث وسائل العمل، من بينها 800 ألف دينار لمواصلة تحسين الأنظمة والبرامج الإعلامية، عبر مشاريع تهدف إلى رفع كفاءة التراسل الإلكتروني وتحديث الشبكة الداخلية للوزارة وتركيز منظومة التراسل بالبريد، ولا سيما مشروع منظومة القنصلية الإلكترونية «E-Consulat»، بما من شأنه تعزيز نجاعة الأداء وتطوير الدبلوماسية الرقمية.
وتتوزع الاعتمادات المخصصة لتهيئة المقرات بين مليون دينار لتهيئة مقر الإقامة بنيويورك، ومليون دينار لإنجاز دراسة لتهيئة مقري الإقامة والسفارة بواشنطن، و2.8 مليون دينار لتهيئة وتجديد مقر السفارة التونسية ببروكسال، إضافة إلى مليون دينار لتهيئة وتوسعة إقامة السفير ببارن، ومليون دينار أخرى لتهيئة وتوسعة إقامة القنصل العام بجدة.
وتندرج هذه الاعتمادات ضمن برنامج استثماري شامل لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، رُصدت له اعتمادات دفع إجمالية تناهز 17.8 مليون دينار لسنة 2027، بهدف تعزيز حضور تونس وإشعاعها على الصعيد الدولي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجالية التونسية بالخارج.
وتتوزع هذه الاعتمادات بين 400 ألف دينار كتدخلات ذات صبغة تنموية لفائدة الأكاديمية الدبلوماسية الدولية لتطوير وسائل عملها، و17.4 مليون دينار كاعتمادات استثمار موجهة إلى البنية التحتية وتحديث وسائل العمل بالمراكز الدبلوماسية بالخارج وبالإدارة المركزية.
وفي ما يتعلق بتعزيز الرصيد العقاري للدولة بالخارج، تم رصد 3.4 ملايين دينار، منها مليونا دينار للشروع في بناء مقري السفارة والإقامة بأديس أبابا بصيغة «مفتاح في اليد»، ومليون دينار لبناء القسم القنصلي ببرلين، إلى جانب إعداد دراسات لبناء مقرات جديدة في أبوجا وجدة.
كما خصص مشروع الميزانية 1.7 مليون دينار لتجديد أسطول السيارات بالمراكز الدبلوماسية، و1.3 مليون دينار لحماية المقرات وتوفير التجهيزات الضرورية بها.
وعلى مستوى الإدارة المركزية، رُصدت اعتمادات بقيمة 4.3 ملايين دينار لتطوير البنية التحتية وتحديث وسائل العمل، من بينها 800 ألف دينار لمواصلة تحسين الأنظمة والبرامج الإعلامية، عبر مشاريع تهدف إلى رفع كفاءة التراسل الإلكتروني وتحديث الشبكة الداخلية للوزارة وتركيز منظومة التراسل بالبريد، ولا سيما مشروع منظومة القنصلية الإلكترونية «E-Consulat»، بما من شأنه تعزيز نجاعة الأداء وتطوير الدبلوماسية الرقمية.
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