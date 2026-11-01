مشروع ميزانية 2027: تخصيص 6.8 ملايين دينار لصيانة وتهيئة المقرات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج

خصصت الدولة التونسية، ضمن مشروع ميزانية سنة 2027، اعتمادات بقيمةلمواصلة صيانة وتهيئة المقرات الدبلوماسية والقنصلية المملوكة لها بالخارج، وذلك في إطار الحرص على حسن توظيف الموارد العمومية والمحافظة على ممتلكات الدولة وتحسين ظروف العمل والاستقبال بهذه المقرات.وتتوزع الاعتمادات المخصصة لتهيئة المقرات بينلتهيئة مقر الإقامة بنيويورك، ومليون دينار لإنجاز دراسة لتهيئة مقري الإقامة والسفارة بواشنطن، ولتهيئة وتجديد مقر السفارة التونسية ببروكسال، إضافة إلى مليون دينار لتهيئة وتوسعة إقامة السفير ببارن، ومليون دينار أخرى لتهيئة وتوسعة إقامة القنصل العام بجدة.وتندرج هذه الاعتمادات ضمن برنامج استثماري شامل لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، رُصدت له اعتمادات دفع إجمالية تناهزلسنة 2027، بهدف تعزيز حضور تونس وإشعاعها على الصعيد الدولي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجالية التونسية بالخارج.وتتوزع هذه الاعتمادات بينكتدخلات ذات صبغة تنموية لفائدة الأكاديمية الدبلوماسية الدولية لتطوير وسائل عملها، وكاعتمادات استثمار موجهة إلى البنية التحتية وتحديث وسائل العمل بالمراكز الدبلوماسية بالخارج وبالإدارة المركزية.وفي ما يتعلق بتعزيز الرصيد العقاري للدولة بالخارج، تم رصد، منها مليونا دينار للشروع في بناء مقري السفارة والإقامة بأديس أبابا بصيغة «مفتاح في اليد»، ومليون دينار لبناء القسم القنصلي ببرلين، إلى جانب إعداد دراسات لبناء مقرات جديدة في أبوجا وجدة.كما خصص مشروع الميزانيةلتجديد أسطول السيارات بالمراكز الدبلوماسية، ولحماية المقرات وتوفير التجهيزات الضرورية بها.وعلى مستوى الإدارة المركزية، رُصدت اعتمادات بقيمةلتطوير البنية التحتية وتحديث وسائل العمل، من بينهالمواصلة تحسين الأنظمة والبرامج الإعلامية، عبر مشاريع تهدف إلى رفع كفاءة التراسل الإلكتروني وتحديث الشبكة الداخلية للوزارة وتركيز منظومة التراسل بالبريد، ولا سيما مشروع منظومة القنصلية الإلكترونية «E-Consulat»، بما من شأنه تعزيز نجاعة الأداء وتطوير الدبلوماسية الرقمية.