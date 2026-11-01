توزر: تحسن المؤشرات السياحية مع انطلاق الموسم الشتوي بفضل عودة سياحة التظاهرات

سجّلت الوجهة السياحية بولاية توزر، منذ انطلاق الموسم السياحي الشتوي في سبتمبر الماضي وحتى موفى أكتوبر، تحسّنًا في المؤشرات الكمية والنوعية للنشاط السياحي، كان أكثر بروزًا خلال شهر أكتوبر، وفق المندوب الجهوي للسياحة عادل سبيطة.وأوضح سبيطة أن المؤشرات الكمية شهدت تطورًا ملحوظًا، إذ يُتوقع أن ترتفعمقارنة بالشهر نفسه من سنة 2025.وأرجع هذا التحسن، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى تنوع الأنشطة والتظاهرات التي شهدتها الجهة مع بداية الموسم الشتوي، بما أسهم في تعزيز جاذبيتها السياحية، خاصة مع عودة سياحة التظاهرات التي كانت تمثل أحد أبرز مكونات العرض السياحي بالولاية.وشهد شهر أكتوبر تنظيم عدد من التظاهرات التنشيطية والثقافية والسياحية، من أبرزها، الذي تضمن فقرات متنوعة، لا سيما السهرات الموسيقية.كما ساهمت تظاهرة المناطيد، التي احتضنت منطقة عنق الجمل بولاية توزر إحدى مراحلها، في مزيد الترويج للجهة، حيث اعتُبرت هذه المرحلة الأبرز والأكثر ثراء ضمن مختلف المحطات التي زارتها التظاهرة.وبيّن المندوب الجهوي للسياحة أن هذه التظاهرة تهدف إلى التعريف برياضة المناطيد وإدماجها ضمن الأنشطة التي تثري العرض السياحي وتقرب هذه الرياضة من الجمهور. كما تضمن برنامجها بعدًا ثقافيًا من خلال تنظيم سهرتين للموسيقى الشبابية يومي 29 و30 أكتوبر، بمشاركة موسيقيين من تونس والخارج، وقد شهدتا إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.وتندرج هذه الأنشطة ضمن الجهود الرامية إلى تنشيط الحركة السياحية واستقطاب مزيد من الزوار، في ظل عودة سياحة التظاهرات بقوة خلال الموسم الحالي.وأشار سبيطة إلى أن انطلاق الموسم الشتوي سبقه عمل تحضيري مكثف بمشاركة مختلف الأطراف الجهوية والمحلية، من بينها البلديات التي تولت العناية بالنظافة بالتعاون مع المجتمع المدني والمهنيين في القطاع السياحي.كما قامت مصالح المندوبية الجهوية للسياحة، بالشراكة مع بقية الهياكل المتدخلة، بزيارات تفقدية شملت مواقع ومؤسسات سياحية، بهدف الوقوف على جودة الخدمات ومدى احترام قواعد النظافة والوقاية والسلامة الصحية.وأكد أن الموسم السياحي الشتوي يسير، إلى حد الآن، في ظروف جيدة، مع تطلع مختلف الأطراف إلى تسجيل ارتفاع في مؤشرات القطاع مع نهاية السنة وخلال السنة المقبلة، والعمل على استعادة ولاية توزر مكانتها السياحية، خاصة على مستوى مؤشرات النقل الجوي، لما يمثله من أهمية في تسهيل الوصول إلى الوجهة السياحية.