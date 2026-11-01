JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:24 Tunis

توزر: تحسن المؤشرات السياحية مع انطلاق الموسم الشتوي بفضل عودة سياحة التظاهرات

<img src=https://www.babnet.net/images/3b/wilayat2/tozeur.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Novembre 2026 - 13:03 قراءة: 1 د, 42 ث
      
سجّلت الوجهة السياحية بولاية توزر، منذ انطلاق الموسم السياحي الشتوي في سبتمبر الماضي وحتى موفى أكتوبر، تحسّنًا في المؤشرات الكمية والنوعية للنشاط السياحي، كان أكثر بروزًا خلال شهر أكتوبر، وفق المندوب الجهوي للسياحة عادل سبيطة.


وأوضح سبيطة أن المؤشرات الكمية شهدت تطورًا ملحوظًا، إذ يُتوقع أن ترتفع عدد الليالي المقضاة خلال أكتوبر بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2025.


وأرجع هذا التحسن، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى تنوع الأنشطة والتظاهرات التي شهدتها الجهة مع بداية الموسم الشتوي، بما أسهم في تعزيز جاذبيتها السياحية، خاصة مع عودة سياحة التظاهرات التي كانت تمثل أحد أبرز مكونات العرض السياحي بالولاية.


وشهد شهر أكتوبر تنظيم عدد من التظاهرات التنشيطية والثقافية والسياحية، من أبرزها مهرجان «روحانيات» للموسيقى الصوفية بنفطة، الذي تضمن فقرات متنوعة، لا سيما السهرات الموسيقية.

كما ساهمت تظاهرة المناطيد، التي احتضنت منطقة عنق الجمل بولاية توزر إحدى مراحلها، في مزيد الترويج للجهة، حيث اعتُبرت هذه المرحلة الأبرز والأكثر ثراء ضمن مختلف المحطات التي زارتها التظاهرة.

وبيّن المندوب الجهوي للسياحة أن هذه التظاهرة تهدف إلى التعريف برياضة المناطيد وإدماجها ضمن الأنشطة التي تثري العرض السياحي وتقرب هذه الرياضة من الجمهور. كما تضمن برنامجها بعدًا ثقافيًا من خلال تنظيم سهرتين للموسيقى الشبابية يومي 29 و30 أكتوبر، بمشاركة موسيقيين من تونس والخارج، وقد شهدتا إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

وتندرج هذه الأنشطة ضمن الجهود الرامية إلى تنشيط الحركة السياحية واستقطاب مزيد من الزوار، في ظل عودة سياحة التظاهرات بقوة خلال الموسم الحالي.

وأشار سبيطة إلى أن انطلاق الموسم الشتوي سبقه عمل تحضيري مكثف بمشاركة مختلف الأطراف الجهوية والمحلية، من بينها البلديات التي تولت العناية بالنظافة بالتعاون مع المجتمع المدني والمهنيين في القطاع السياحي.

كما قامت مصالح المندوبية الجهوية للسياحة، بالشراكة مع بقية الهياكل المتدخلة، بزيارات تفقدية شملت مواقع ومؤسسات سياحية، بهدف الوقوف على جودة الخدمات ومدى احترام قواعد النظافة والوقاية والسلامة الصحية.

وأكد أن الموسم السياحي الشتوي يسير، إلى حد الآن، في ظروف جيدة، مع تطلع مختلف الأطراف إلى تسجيل ارتفاع في مؤشرات القطاع مع نهاية السنة وخلال السنة المقبلة، والعمل على استعادة ولاية توزر مكانتها السياحية، خاصة على مستوى مؤشرات النقل الجوي، لما يمثله من أهمية في تسهيل الوصول إلى الوجهة السياحية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338847

babnet

كل الأخبار...

14:24 - الفيلم الياباني "كوكيوهو" في مدينة الثقافة، نافذة على المسرح التقليدي الياباني
14:18 - مارطون اسطنبول:الكيني كيبشومبا والإثيوبية أيينيو يتوجان بلقب بالنسخة 48
13:46 - كرة اليد - المنتخب التونسي يدخل غدا في تربص إلى غاية 8 نوفمبر واختباران وديان أمام روسيا واليابان
13:10 - مشروع ميزانية 2027: تخصيص 6.8 ملايين دينار لصيانة وتهيئة المقرات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج
13:03 - توزر: تحسن المؤشرات السياحية مع انطلاق الموسم الشتوي بفضل عودة سياحة التظاهرات
12:51 - تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب في مناطق بإقليم جربة يوم الثلاثاء القادم
12:48 - تحقيق بريطاني: مواد إباحية لأطفال في مستودع والد ميغان ماركل في المكسيك
11:47 - رضائي يكشف عن تلقيه تحذيرا شخصيا ومباشرا من وزير الدفاع السعودي عن هدف إسرائيل التالي
11:43 - بينانس تستأنف السحوبات بعد تغطية 95% من 6.3 مليار دولار سرقت في أكبر اختراق للعملات المشفرة
11:42 - روبيو يؤكد الالتزام الدفاعي بالسعودية ويحمل إيران مسؤولية قدرات الحوثيين
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 01 نوفمبر 2026 | 21 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:52
17:24
15:00
12:10
06:43
05:15
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
19°-14
21°-13
23°-13
24°-16
  • Avoirs en devises 24143,3
  • (30/10)
  • Jours d'importation 93
  • 1 € = 3,35646 DT
  • (30/10)
  • 1 $ = 3,01377 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/10)     1760,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/10)   29238 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab