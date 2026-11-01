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تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب في مناطق بإقليم جربة يوم الثلاثاء القادم

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Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Novembre 2026 - 12:51 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه - إقليم جربة، أنه سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة السابعة صباحاً من يوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2026 بالمناطق التابعة لمعتمدية جربة ميدون ومنطقة مزراية - سيدي محرز من معتمدية جربة حومة السوق.


وأوضحت الشركة في بلاغ لها اليوم الأحد، أن السبب في هذه الاضطراب بالتزود يتمثل في عطب طارئ على قناة التوزيع الرئيسية قطر 600مم على مستوى منطقة ميدون.


وأضافت أنه من المنتظر استئناف التوزيع تدريجياً يوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2026 بداية من الساعة العاشرة ليلاً بعد استكمال أشغال إصلاح العطب التي ستتواصل على مدار الساعة.
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