منظمة التربية والاسرة تقترح إطلاق حملة تضامن وطنية لإنشاء قاعات مراجعة بالمؤسسات التربوية التي تشكو نقصا في بنيتها التحتية

اقترحت المنظمة التونسية للتربية والأسرة، أمس السبت، خلال اجتماع هيئتها الإدارية العادية في دورتها النيابية 2022-2024، المنعقد بالمنزه السادس بأريانة، إطلاق حملة تضامن وطنية من أجل المدرسة العمومية، من خلال فتح باب التبرعات لإنشاء قاعات للمراجعة بالمؤسسات التربوية التي تشكو نقائص على مستوى بنيتها التحتية.وأضافت المنظمة، في بيان أصدرته بمناسبة انعقاد الهيئة الإدارية التي تولّت تقديم التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما، أنه يمكن توسيع قاعدة العمل التضامني في إطار هذه الحملة لتشمل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني وأهل البر والإحسان والأولياء.وثمّن أعضاء الهيئة مبادرة الحكومة الرامية إلى وضع خطة وطنية استراتيجية وعملية لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، معتبرين أن المسألة التعليمية تستوجب تضافر جهود عدة أطراف وعلى مستويات مختلفة، ومؤكدين معاضدتهم الفاعلة لهذه المبادرة.وأعلنوا، في هذا السياق، انخراطهم في هذا المسعى عبر مختلف هياكل المنظمة، بالاستناد إلى خبراتها المتراكمة، من خلال إعادة تفعيل فروعها بالمؤسسات التربوية، بما يسهم في تعزيز المبادرات التأطيرية والثقافية والرياضية لفائدة الأسرة التربوية بالمدارس والإعداديات والمعاهد الثانوية.ودعت المنظمة الأسرة التربوية إلى بذل كل الجهود الممكنة لوقف نزيف تفشي المخدرات والتصدي لسائر الآفات التي أضحت ظواهر مقلقة تهدد المواطنين عموما ورواد مؤسسات التربية والتعليم على وجه الخصوص.كما أكّدت متابعتها باهتمام لمسار انطلاق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في مباشرة أشغاله، تمهيدا للشروع في وضع اللبنات الصلبة للمدرسة التونسية الجديدة ولسياستها التعليمية، مجددة انخراطها في المساهمة الفاعلة في بناء تعليم رائد، من خلال رؤية وبرامج ومناهج ومكونات أخلاقية ومعرفية ترتكز على المسؤولية والتحصّن من مخاطر التكنولوجيا الرقمية والتغيرات المناخية.