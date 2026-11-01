انطلاق عيادات في جراحة العظام كل يوم اثنين في شهر نوفمبر الجاري بالمراكز الصحية الوسيطة ببن عروس

تنظم الادارة الجهوية للصحة ببن عروس بالتنسيق مع مركز الإصابات والحروق البليغة ومجمع الصحة الأساسية بالجهة عيادات شهرية مختصة في جراحة العظام بالمراكز الصحية الوسيطة بالجهةوتندرج هذه المبادرة في إطار دعم طب الاختصاص بالجهة وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتيسير حصولهم على الفحوصات الطبية المختصة في جراحة العظاموستلتئم هذه العيادات يوم الاثنين 9 نوفمبر بالمركز الصحي الوسيط بالمحمدية ويوم الاثنين 16 نوفمبر بالمركز الصحي الوسيط بمرناق ويوم الاثنين 23 نوفمبر بالمركز الصحي الوسيط بفوشانةويؤمن هذه العيادات أطباء مختصون في جراحة العظام بالقسم الجامعي بمركز الاصابات والحروق البليغة ببن عروس