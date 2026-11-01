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مدينة سوسة تحتضن الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي حول الذكاء المالي الرقمي من 23 الى 25 نوفمبر المقبل

<img src=https://www.babnet.net/images/2b/sousse2017.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Novembre 2026 - 14:51 قراءة: 1 د, 1 ث
      
تحتضن مدينة سوسة الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي تحت عنوان "الذكاء المالي الرقمي...تكامل الأنظمة الذكية مع الإدارة الاستراتيجية للأموال" من 23 الى 25 نوفمبر المقبل


ويعد هذا الحدث العلمي والاستراتيجي من أبرز التظاهرات الدولية في عالم الذكاء المالي الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات فضلا عن كونه منصة علمية ومؤسسية لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي في تطوير الادارة المالية وتعويز الحوكمة وصناعة القرار الاستراتيجي


كما يهدف الى التباحث حول آليات دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الإدارة المالية وتوظيفها لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتمكين القيادات المالية من أدوات التخطيط الاستراتيجي للأموال لضمان الاستدامة وتجنب المخاطر


وسيتم، خلال المؤتمر تسليط الضوء على متغيرات التحول الرقمي المتسارع وتأثيره المباشر على الاقتصاد وحركة الأموال وكيفية استخدام التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الرقابة المالية ووقف الهدر ورفع مستويات الشفافية داخل المؤسسات العامة والخاصة

ومن المنتظر، أن يشارك في هذه الدورة نخبة من الأكاديميين والباحثين وصنّاع القرار المالي من مختلف الدول لتبادل التجارب والممارسات الناجحة

ويتضمن البرنامج جلسات حوارية وورشات عمل لاستعراض أحدث التطبيقات الذكية في إعداد الميزانيات والتحليل المالي والتدقيق الإلكتروني ودور التقنيات الناشئة في تطوير منتجات مالية مبتكرة
الى جانب آليات مواجهة المخاطر السيبرانية وحماية البيانات المالية في عصر الرقمنة والأبعاد الأخلاقية والتنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وكيفية بناء المهارات الرقمية وتجهيز الكوادر المالية لقيادة عملية
التحول داخل المؤسسات.
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