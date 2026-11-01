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يوم تحسيسي للحد من التلوث البلاستيكي بالوسط الجامعي يوم 4 نوفمبر 2026 بكلية العلوم بتونس

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Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Novembre 2026 - 15:03 قراءة: 1 د, 12 ث
      
تنظم كلية العلوم بتونس بالشراكة مع الجمعية التونسية لتصنيف الكائنات الحية "ATUTAX" يوما تحسيسيا للحد من التلوث البلاستيكي بالوسط الجامعي يوم الاربعاء 4 نوفمبر الجاري بمقر الكلية


وتهدف هذه المبادرة التي تنعقد تحت شعار "حرم جامعي خال من البلاستيك " إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة والإطارين التربوي والإداري وترسيخ الممارسات المستدامة والحد من استعمال البلاستيك داخل المؤسسات الجامعي


ويتضمن البرنامج عرضا ونقاشا حول التلوث البلاستيكي وحملة لتنظيف محيط الكلية ونشاطا للمشي وجمع النفايات إلى جانب التعريف بالجزيئات البلاستيكية الدقيقة وتنظيم مسابقات تفاعلية والتعريف بالمبادرات البيئية والبدائل للبلاستيك ذي الاستعمال الواحد


وتندرج هذه المبادرة في إطار مشروع "من العلم إلى العمل... إثبات وتطوير الحد من استخدام البلاستيك في جامعات تونس الكبرى" الذي تنفذه الجمعية بهدف تحويل الحرم الجامعي في تونس إلى مراكز
نشطة ونموذجية لمكافحة التلوث البلاستيكي في حوض البحر الأبيض المتوسط

الجمعية التونسية لتصنيف الكائنات الحياة "ATUTAX"ATUTAX) هي جمعية علمية تونسية غير حكومية تأسست بهدف دراسة وتطوير تصنيف الكائنات الحية (نباتات، حيوانات، وكائنات دقيقة) والمحافظة على
التنوع البيولوجي.

وتهدف الجمعية الى دعم ومعرفة وتطوير تصنيف الكائنات الحية بمختلف أنواعها لإثراء المعرفة بالتنوع البيولوجي وحمايته وإنجاز ونشر دراسات علمية وطنية ودولية وتنظيم دورات تدريبية وورشات عمل للتوعية والتحسيس البيئي الى جانب تشجيع التعاون بين العلماء والهواة والانضمام إلى شبكات إقليمية وعربية مثل الشبكة العربية للبيئة والتنمية (RAED) في ماي 2026.

وتقوم الجمعية بتنفيذ مشاريع بيئية هامة مثل مشروع ECO-GEAR بالتعاون مع جهات مختلفة (مثل كلية العلوم بصفاقس و Ocean Conservancy) لمواجهة ظاهرة الصيد الشبحيات وإزالة معدات الصيد المهجورة والضارة بالحياة البحرية
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