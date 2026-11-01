تونس تشارك في اشغال مجلس ادارة الاتحاد البريدي العالمي المنعقد من 26 الى 30 اكتوبر 2026 بالعاصمة السويسرية بارن
شاركت تونس في أشغال مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي المنعقد بالعاصمة السويسرية بارن من 26 إلى 30 أكتوبر المنقضي الذي خصص للنظر في التنظيم والتخطيط الاستراتيجي للقطاع البريدي على المستويين الدولي والاقليمي
وتمحورت مداخلات الوفد التونسي، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية لسفارة تونس بسويسرا على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" حول أبرز الإنجازات التي حققتها تونس في مجال تطوير الخدمات البريدية والمالية
مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة العربية والإفريقية عند إعداد برامج التنمية الإقليمية للاتحاد بما يستجيب لاحتياجاتها وأولوياتها
وفي سياق متصل، أكدت ممثلة وزارة تكنولوجيات الاتصال منى بلطي على ضرورة مواصلة تعزيز الرقمنة والابتكار في الخدمات البريدية والمالية بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وتشجيع الشراكات مع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة بما يدعم توطين الحلول المحلية وإدماج الشباب والفئات الخاصة.
وتناولت أشغال المجلس عددا من المواضيع المتعلقة بالتعاون والشراكات والاستدامة المالية للاتحاد والسبل الكفيلة بتحسين استجابة نظام اتخاذ القرار بالاتحاد البريدي العالمي لتطورات سوق التجارة الإلكترونية مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الوطنية
ويُذكر أن تونس قد تولّت، خلال أشغال هذه الدورة وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية رئاسة فريق العمل المكلّف بمراجعة نظام اتخاذ القرار بالاتحاد البريدي العالمي وإعداد توصيات تهدف إلى تطوير آليات الحوكمة وتعزيز نجاعة عمل الاتحاد
وتمحورت مداخلات الوفد التونسي، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية لسفارة تونس بسويسرا على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" حول أبرز الإنجازات التي حققتها تونس في مجال تطوير الخدمات البريدية والمالية
مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة العربية والإفريقية عند إعداد برامج التنمية الإقليمية للاتحاد بما يستجيب لاحتياجاتها وأولوياتها
وفي سياق متصل، أكدت ممثلة وزارة تكنولوجيات الاتصال منى بلطي على ضرورة مواصلة تعزيز الرقمنة والابتكار في الخدمات البريدية والمالية بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وتشجيع الشراكات مع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة بما يدعم توطين الحلول المحلية وإدماج الشباب والفئات الخاصة.
وتناولت أشغال المجلس عددا من المواضيع المتعلقة بالتعاون والشراكات والاستدامة المالية للاتحاد والسبل الكفيلة بتحسين استجابة نظام اتخاذ القرار بالاتحاد البريدي العالمي لتطورات سوق التجارة الإلكترونية مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الوطنية
ويُذكر أن تونس قد تولّت، خلال أشغال هذه الدورة وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية رئاسة فريق العمل المكلّف بمراجعة نظام اتخاذ القرار بالاتحاد البريدي العالمي وإعداد توصيات تهدف إلى تطوير آليات الحوكمة وتعزيز نجاعة عمل الاتحاد
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