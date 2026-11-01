كرة اليد - المنتخب التونسي يدخل غدا في تربص إلى غاية 8 نوفمبر واختباران وديان أمام روسيا واليابان

أعلن مدرب المنتخب التونسي لكرة اليد الفرنسي تيري أنتي عن قائمة اللاعبين الذين سخوضون التربص التحضيري المقررة إقامته بتونس من 2 إلى 8 نوفمبر الجاري في اطار الاستعدادات لبطولة العالم القادمة المقررة بألمانيا من 13 إلى 31 جانفي 2027.وسيجري المنتخب التونسي خلال هذا التربص مباراتين وديتين أمام كل من منتخبي روسيا واليابان.وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب التونسي سيلعب في الدور الأول من المونديال ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا ألمانيا وضربيا وأوروغواي.ويستهل السباعي التونسي مشاركته في المونديال بملاقاة ألمانيا يوم 13 جانفي ثم يواجه صربيا يوم 15 جانفي على ان يختتم سلسلة لقاءاته بدور المجموعات بالتباري مع أوروغواي يوم 17 من الشهر ذاته.مهدي الحرباوي - أصيل النملي - فرج بن تقية - يوسف زيان - بلال العبدلي - محمد أمين درمول - قصي بن فرج - رامي الفقيه - يوسف معرف - أنور بن عبد الله - ياسين بن سالم - اسكندر جفالي - ياسين المدب - جاسر بن حسين - أسامة البوغانمي - غسان التومي - طارق الجلوز - عصام رزيق - إسلام الجبالي - رامي حمام - محمد زردوم.