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نبيل الكوكي مدربا جديدا للمصري البورسعيدي

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6ae7071fe76574.51368262_qinmkefogjlph.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Novembre 2026 - 10:31 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلن نادي المصري البورسعيدي المنتمي للدرجة الممتازة المصرية لكرة القدم عن تعاقده مع المدرب التونسي نبيل الكوكي للاشراف على فريق الأكابر.
وكان المصري البورسعيدي كشف سابقا عن إنهاء علاقته التعاقدية مع المدرب أحمد سامي وجهازه الفني بالتراضي.

وهي التجربة الثانية لنبيل الكوكي مع نادي المصري البورسعيدي بعد موسم 2025-2026.
ويحتل المصري البوسعيدي المركز الثاني عشر في البطولة المصرية برصيد 9 نقاط، ولم يعرف الفريق الفوز خلال مبارياته الست الأخيرة في سباق البطولة.

يذكر أن نبيل الكوكي كان يشرف في بداية هذا الموسم على النادي الصفاقسي قبل أن تحصل القطيعة بين الجانبين في 12 أكتوبر الماضي.
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