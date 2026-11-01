أبرز ضبطيات الكوكايين في تونس والشحنات الكبرى المتجهة إليها

أبرز عمليات الحجز في تونس



شحنات كبيرة متجهة إلى تونس حُجزت في أمريكا الجنوبية



في ما يلي أبرز ضبطيات الكوكايين في تونس، مرتّبة تنازليا حسب الكميات المحجوزة في العملية الواحدة، إلى جانب أكبر الشحنات التي اعترضت سلطات دول في أمريكا الجنوبية قبل وصولها إلى الأراضي التونسية.- جويلية 2025: مصالح الحرس الديواني تحجز نحو 43 كيلوغراما من الكوكايين داخل شاحنة على الطريق السيارة قرب الصخيرة بولاية صفاقس، في أكبر ضبطية من نوعها في تاريخ عمليات مكافحة المخدرات في تونس.- ماي 2017: دورية بحرية للحرس الوطني تعثر على أكثر من 32 كيلوغراما من الكوكايين في جزيرة قوريا غير المأهولة قبالة سواحل المنستير. وكانت تلك أول مرة تعلن فيها السلطات عن رصد نشاط لشبكات اتجار بالمخدرات في جزيرة تونسية غير مأهولة.- مارس 2017: أكثر من 31 كيلوغراما من الكوكايين تعثر عليها دورية بحرية للحرس الوطني داخل كيس في قاع البحر قبالة سواحل قربص بولاية نابل، على بُعد نحو 30 كيلومترا من اليابسة. وكان شخصان على متن زورق سريع يحاولان انتشال الكيس، قبل أن يلوذا بالفرار باتجاه جزيرة صقلية الإيطالية بعد تفطّنهما إلى وجود الدورية، وفق وزارة الداخلية. وشكّلت هذه الضبطية أول عملية حجز لكمية تتجاوز 30 كيلوغراما.- جويلية 2022: حجز نحو 31 كيلوغراما من الكوكايين داخل شاحنة وصلت إلى ميناء رادس على متن باخرة قادمة من الخارج.- فيفري 2026: مصالح الديوانة تحجز نحو 30 كيلوغراما من الكوكايين داخل سيارة تحمل ترقيما أجنبيا قادمة من ليبيا عبر معبر رأس جدير، في أكبر كمية من المخدر يُعلن عن ضبطها بالمعبر.- سبتمبر 2024: حجز 6 كيلوغرامات و575 غراما من الكوكايين داخل أمتعة مسافرة أجنبية لدى وصولها إلى مطار تونس قرطاج الدولي.- فيفري 2025: ضبط 6 كيلوغرامات و175 غراما من الكوكايين داخل حقيبة مسافرة أجنبية بالمطار نفسه.- ديسمبر 2025: ضبط نحو 4 كيلوغرامات من الكوكايين بحوزة ثلاثة أفارقة من جنوب الصحراء لدى وصولهم إلى مطار تونس قرطاج الدولي قادمين من بلد إفريقي.- ديسمبر 2025: الكشف عن نحو كيلوغرام و200 غرام من الكوكايين في 79 كبسولة ابتلعها مسافران من إفريقيا جنوب الصحراء، كانا يعتزمان تسليمها إلى إفريقي مقيم في تونس بغرض ترويجها.- ديسمبر 2021: الشرطة الإكوادورية تضبط أكثر من 656 كيلوغراما من الكوكايين داخل حاوية موز متجهة إلى تونس، وفق منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول). ورجّحت المنظمة أن تكون تونس محطة عبور للشحنة نحو السوق الأوروبية أو الدول المجاورة أو الشرق الأوسط، لا وجهتها النهائية.- سبتمبر 2016: السلطات البرازيلية تحجز 602 كيلوغرام من الكوكايين مخبأة في 18 كيسا من السكر العضوي داخل حاوية على متن سفينة كانت متجهة إلى ميناء تونس عبر إيطاليا، وفق الائتلاف الدولي لسياسات المخدرات (IDPC).- بين عامي 2018 و2023: السلطات الكولومبية تعترض أكثر من 100 كيلوغرام من الكوكايين كانت معدّة للإرسال عبر طرود بريدية إلى دول إفريقية، من بينها تونس، وفق الإنتربول.