بنزرت: اليوم السنوي لتوسيع الصمام التاجي عن طريق القسطرة..إنجاز طبي متميز بالمستشفى الجهوي منزل بورقيبة

في إطار مواصلة تطوير الخدمات الصحية التخصصية والارتقاء بجودة التكفل بالمرضى، احتضن قسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي منزل بورقيبة من ولاية بنزرت يوم السبت ،فعاليات اليوم السنوي لتوسيع الصمام التاجي عن طريق القسطرةوتميزهذا اليوم بمواصلة ترسيخ الخبرات الطبية ،وتثمين الكفاءات الشابة، من خلال بروز جيل جديد من الأطباء اللذين قاموا بعملية الكشف الأولي على المرضى، وتحديد الحالات المؤهلة للتدخل في خطوة تعكس أهمية نقل الخبرات وضمان استمرارية التميز الطبيوأكدت مصالح الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت في هذا الااطار، على اهمية تضافر جهود مختلف الكفاءات الطبية وشبه الطبية بقسم أمراض القلب،وما يبذلونه من جهود متواصلة للارتقاء بالخدمات الطبية التخصصية ،وضمان استمرارية هذا النشاط المتميزكما تمت الاشادة بالمجهودات التي بذلتها إدارة المستشفى، وقسم الصيدلة في توفير الظروف الملائمة ،وتسخير الإمكانيات المتاحة وتذليل الصعوبات اللوجستية والإدارية، بما ساهم في إنجاح هذه المبادرة الطبية وتعزيز استمراريتها