قابس: نزول الغيث النافع بعديد المناطق من ولاية قابس

كل الأخبار...
06:29 - ترامب ينفي تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي حول تورط كوريا الشمالية في اختراق منصة "بينانس"
أمس 20:22 - مهرجان "مواسم الإبداع": مسرحية "حواس" تضع الاضطرابات النفسية والصراعات اليومية تحت المجهر في ظل العولمة وهيمنة الرأسمالية
الأحد 01 نوفمبر 2026 | 21 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:52
17:24
15:00
12:10
06:43
05:15
الرطــوبة:
% 88
21°
14°
الــرياح:
3.6 كم/س
14°
تونس
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
21°-14
20°-14
20°-13
23°-11
24°-16
- Avoirs en devises 24143,3
- (30/10)
- Jours d'importation 93
- 1 € = 3,35646 DT
- (30/10)
- 1 $ = 3,01377 DT
- Solde Compte du Trésor (29/10) 1760,3 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (29/10) 29238 MDT
الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 19 538) جندوبة: تفاصيل جديدة حول جريمة قتل
( 14 256) برنامج تلفزيوني بولوني يثير استياء
( 13 453) بطاقات إيداع بالسجن للمتورطين في ق
( 12 979) منزل بوزلفة... وفاة محتجّ وإضرام ا
( 12 956) حقيقة فيديوهات «آيفون 18» والعطور
( 11 531) الحكم بالسجن 20 سنة في حق رياض بن
( 11 334) موقف إنساني داخل المحكمة.. دموع أ
( 11 307) السجن 15 عاما لحاتم الشعبوني و11
( 11 303) قضية «كاكتوس»: السجن 10 أعوام للمت
( 11 264) اوقف المحامي المرابط بمنزله: تأييد
( 11 218) تفكيك شبكة لتبييض نحو 2 طنّ من الذ
( 11 092) تدشين مصنع "باجة 2 " بكلفة انجاز
( 10 863) وزارة التربية تنشر روزنامة الامتحا
( 9 722) أمال البكوش...رحيل ممثلة ارتبط إسم
( 9 691) عبد الكريم الهاروني يغادر السجن بع
( 9 611) الجزائر وتونس تتجهان لإنجاز محطة ك
( 9 302) وفاة الطالبة رحمة الدزيري بالحي ا
( 9 056) فاطمة المسدي لبن غفير: تونس ليست أ
( 8 515) مريم بلقاضي تفتح النار على فضل شا
( 8 245) عدد من المحامين يتقدمون بشكاية ضد
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338824