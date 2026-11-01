قابس: نزول الغيث النافع بعديد المناطق من ولاية قابس

سجلت العديد من مناطق ولاية قابس خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية نزول كميات طيبة من الغيث النافع توزعت بحساب الملمتركما يلي:منزل الحبيب : 40زمرتن بدحيلة توجان : 10الحامة الغربية : 3.5زقراطة : 2الحامة : 1توجان : 1