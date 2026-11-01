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اليوم العالمي للصحة النفسية :يوم تكويني بمدرسة علوم التمريض بالكاف

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Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Novembre 2026 - 09:12 قراءة: 0 د, 54 ث
      
انتظم يوم السبت بمدرسة علوم التمريض بالكاف، يوم تكويني، بالشراكة بين الإدارة الجهوية للصحة بالكاف والجمعية التونسية للأطباء النفسيين بالقطاع الخاص


ويندرج هذا النشاط، وفق بلاغ للادارة الجهوية للصحة بالكاف، في إطار إحياء اليوم العالمي للصحة النفسية، وفي سياق تعزيز ثقافة الوقاية والتوعية بأهمية الصحة النفسية.


وقد مثّل هذا اليوم التكويني مناسبة لتبادل الخبرات وتعميق المعارف حول قضايا الصحة النفسية، ولا سيما الإحاطة بالصحة النفسية في الوسط المدرسي والمهني، والتعرّف على مؤشرات الاضطرابات النفسية وسبل الوقاية والتدخل المبكر.
ويعكس اللقاء أهمية التكوين المستمر وتعزيز الشراكة بين مختلف المتدخلين، بما يساهم في ترسيخ ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية والارتقاء بجودة الإحاطة الصحية.


وتضمّن البرنامج سلسلة من المحاضرات والمداخلات العلمية التي أمّنها كل من الدكتور أشرف دخلي، رئيس قسم الطب النفسي بالمستشفى الجهوي بالكاف والدكتورة أماني حسيني، طبيبة مختصة في الطب النفسي بالقطاع الخاص وممثلة الجمعية التونسية للأطباء النفسيين بالقطاع الخاص.

وقد انتظم هذا النشاط تحت إشراف المدير الجهوي للصحة بالكاف، الدكتور منصف الهواني، بمشاركة الفريق الجهوي للصحة.

كما شهد النشاط حضور أطباء مختصين في الطب النفسي وطب نفس الأطفال، ومشاركة مكثفة لممثلي مختلف الدوائر الصحية والمستشفى الجهوي بالكاف، من مختلف الرتب والأسلاك والأقسام.
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