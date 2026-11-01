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تونس تشارك في الدورة السادسة والثلاثين للمعرض الدولي للسياحة والأسفار بمونتريال

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Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Novembre 2026 - 07:55 قراءة: 1 د, 7 ث
      
تشارك تونس بجناح خاص في الدورة السادسة والثلاثين للمعرض الدولي للسياحة والأسفار (SITV)، الذي ينعقد في قصر المؤتمرات بمدينة مونتريال الكندية (Palais des congrès de Montréal)، وذلك خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2026


وتأتي هذه المشاركة، التي يشرف عليها الديوان الوطني التونسي للسياحة، كخطوة إستراتيجية هامة لتعزيز حضور الوجهة التونسية في السوق الكندية وسوق أمريكا الشمالية بشكل عام، مستهدفةً التعريف بتنوع المنتوج السياحي الوطني والثراء الثقافي والحضاري الذي تزخر به البلاد


وقد افتتح سفير تونس لدى كندا، الاسعد بوطارة، يوم 30 أكتوبر، الجناح الذي أقامه الديوان الوطني التونسي للسياحة، واستعرض في كلمته بالمناسبة، المزايا التي تتمتع بها بلادنا كوجهة سياحية متميزة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك وفق بلاغ لسفارة تونس بكندا نشرته يوم السبت.


ووجه الدعوة الى السياح الكيبيكيين والكنديين إلى زيارة تونس بأعداد كبيرة خلال فصل الشتاء، للاستمتاع بطقسها المعتدل واكتشاف تنوع منتوجها السياحي والتعرف على ثراء فن الطهي وارثها الثقافي العريق.

وقد حضر الافتتاح قنصل تونس بمونتريال، كمال المكاس، ومدير مكتب الديوان الوطني التونسي للسياحة جمال بوزيد والفريق العامل معه وممثلة شركة الخطوط التونسية، شادية بوخريص ومتعهدو الرحلات وأصحاب النزل ووكلاء الأسفار والصحفيون

يُعدّ هذا المعرض الدولي من أبرز التظاهرات السياحية في كندا، حيث يجمع هذا العام أكثر من 200 عارض يمثلون مختلف الهيئات والشركات السياحية حول العالم وما يزيد عن 350 وجهة سياحية متنوعة ويقدم نحو 300 تظاهرة ومحاضرة للتعريف بالوجهات واستكشاف أحدث توجهات السفر
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