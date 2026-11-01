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باجة- انقطاع التيار الكهربائي على مناطق بتبرسق ا الاحد لربط حرفاء جدد وإنجاز اشغال صيانة للشبكة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Novembre 2026 - 07:16 قراءة: 0 د, 30 ث
      
ينتظر ان ينقطع التيار الكهربائي صباح يوم الاحد 1 نوفمبر، لمدة ساعتين من الساعة العاشرة الى الساعة منتصف النهار، بعدد من مناطق معتمدية تبرسق من ولاية باجة، وذلك لانجاز أشغال ربط لحرفاء جدد وأشغال صيانة عادية للشبكة بعدد من النقاط، حسب ما بينه محمد هاشمي التميمي مدير الشركة التونسية للكهرباء والغاز بباجة لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء.


وحسب إعلام نشر على الصفحة الرسمية لمعتمدية تبرسق على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، اليوم السبت، فان المناطق المعنية بانقطاع التيار الكهربائي هي : عين مليتي واولاد مرعي والعياضي والماطرية وبئر التوتة وحي الملعب وحي عين مراد وحي عين الكرمة وحي النهضة والمحاجر وحي النسيم.
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