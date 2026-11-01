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الدورة التمهيدية من تظاهرة "خريف ..أيام مسرحية بسيدي بوزيد" تختتم يوم الأحد

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Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Novembre 2026 - 08:41 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تختتم يوم الأحد بمركز الفنون الركحية والدرامية بسيدي بوزيد فعاليات الدورة التمهيدية لتظاهرة "خريف..أيام مسرحية بسيدي بوزيد" التي انطلقت يوم 26 أكتوبر.
هذه التظاهرة التي تقام ببادرة من المركب الثقافي أبو بكر القمودي موجهة لهواة الفن الرابع بولاية سيدي بوزيد.


وبين مدير المركب الثقافي أبو بكر القمودي بسيدي بوزيد ناجح السليمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" أن هذه الدورة الموجهة الى مختلف الفئات العمرية بالجهة تعنى هذه السنة بفن العرائس لمدة أسبوع كامل. وتضمن برنامجها، بالإضافة الى العروض المسرحية، ورشات تكوينية وتثقيفية لمحبي المسرح.


وكان جمهور التظاهرة على موعد خلال هذه التظاهرة مع 5 عروض مسرحية من إنتاج المركز الوطني لفن العرائس والمركب الثقافي بسيدي بوزيد وشركة بدعة للإنتاج والتوزيع الفني وشركة هابيتوس للإنتاج وشركة مسرح الناس بتونس، بالإضافة الى عدد من الورشات التكوينية في خيال الظل وعروسة العصي وعروسة المالوطة. ويكون الاختتام يوم الأحد بعرض لإنتاج الورشات..
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