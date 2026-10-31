بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة: نتائج الجولة الافتتاحية والترتيب

المجموعة الأولى



المجموعة الثانية



دارت مساء اليوم السبت مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2026-2027، وأسفرت عن النتائج والترتيب التاليين:- قصر الرياضة بالمنزه: الترجي الرياضي – مستقبل المرسى- قاعة الرائد البجاوي بصفاقس: النادي الصفاقسي – الاتحاد الرياضي بقرطاج- قاعة عمار الدخلاوي بسيدي بوسعيد: سعيدية سيدي بوسعيد – فتح حمام الغزاز| الفريق | النقاط | المباريات || ------------------ | ------ | --------- || الترجي الرياضي || 1 || سعيدية سيدي بوسعيد || 1 || النادي الصفاقسي || 1 || اتحاد قرطاج || 1 || مستقبل المرسى || 1 || فتح حمام الغزاز || 1 |- قاعة الرائد البجاوي بصفاقس: اتحاد النقل بصفاقس – جمعية اتصالات صفاقس- قاعة مساكن: النجم الساحلي – الأولمبي القليبي- قاعة بن عروس: نادي حمام الأنف – مولدية بوسالم| الفريق | النقاط | المباريات || ------------------ | ------ | --------- || مولدية بوسالم || 1 || اتحاد النقل بصفاقس || 1 || النجم الساحلي || 1 || الأولمبي القليبي || 1 || نادي حمام الأنف || 1 || اتصالات صفاقس || 1 |