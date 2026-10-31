بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة: نتائج الجولة الافتتاحية والترتيب
دارت مساء اليوم السبت مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2026-2027، وأسفرت عن النتائج والترتيب التاليين:
المجموعة الأولىالنتائج
- قصر الرياضة بالمنزه: الترجي الرياضي – مستقبل المرسى 3-0
- قاعة الرائد البجاوي بصفاقس: النادي الصفاقسي – الاتحاد الرياضي بقرطاج 3-2
- قاعة عمار الدخلاوي بسيدي بوسعيد: سعيدية سيدي بوسعيد – فتح حمام الغزاز 3-0
الترتيب
| الفريق | النقاط | المباريات |
| ------------------ | ------ | --------- |
| الترجي الرياضي | 3 | 1 |
| سعيدية سيدي بوسعيد | 3 | 1 |
| النادي الصفاقسي | 2 | 1 |
| اتحاد قرطاج | 1 | 1 |
| مستقبل المرسى | 0 | 1 |
| فتح حمام الغزاز | 0 | 1 |
المجموعة الثانيةالنتائج
- قاعة الرائد البجاوي بصفاقس: اتحاد النقل بصفاقس – جمعية اتصالات صفاقس 3-0
- قاعة مساكن: النجم الساحلي – الأولمبي القليبي 3-1
- قاعة بن عروس: نادي حمام الأنف – مولدية بوسالم 0-3
الترتيب
| الفريق | النقاط | المباريات |
| ------------------ | ------ | --------- |
| مولدية بوسالم | 3 | 1 |
| اتحاد النقل بصفاقس | 3 | 1 |
| النجم الساحلي | 3 | 1 |
| الأولمبي القليبي | 0 | 1 |
| نادي حمام الأنف | 0 | 1 |
| اتصالات صفاقس | 0 | 1 |
المجموعة الأولىالنتائج
- قصر الرياضة بالمنزه: الترجي الرياضي – مستقبل المرسى 3-0
- قاعة الرائد البجاوي بصفاقس: النادي الصفاقسي – الاتحاد الرياضي بقرطاج 3-2
- قاعة عمار الدخلاوي بسيدي بوسعيد: سعيدية سيدي بوسعيد – فتح حمام الغزاز 3-0
الترتيب
| الفريق | النقاط | المباريات |
| ------------------ | ------ | --------- |
| الترجي الرياضي | 3 | 1 |
| سعيدية سيدي بوسعيد | 3 | 1 |
| النادي الصفاقسي | 2 | 1 |
| اتحاد قرطاج | 1 | 1 |
| مستقبل المرسى | 0 | 1 |
| فتح حمام الغزاز | 0 | 1 |
المجموعة الثانيةالنتائج
- قاعة الرائد البجاوي بصفاقس: اتحاد النقل بصفاقس – جمعية اتصالات صفاقس 3-0
- قاعة مساكن: النجم الساحلي – الأولمبي القليبي 3-1
- قاعة بن عروس: نادي حمام الأنف – مولدية بوسالم 0-3
الترتيب
| الفريق | النقاط | المباريات |
| ------------------ | ------ | --------- |
| مولدية بوسالم | 3 | 1 |
| اتحاد النقل بصفاقس | 3 | 1 |
| النجم الساحلي | 3 | 1 |
| الأولمبي القليبي | 0 | 1 |
| نادي حمام الأنف | 0 | 1 |
| اتصالات صفاقس | 0 | 1 |
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