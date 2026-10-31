المكلف بتسيير الأكاديمية الديبلوماسية بتونس يبحث مع نظيره المورياتي تطوير مجالات العمل المشترك

مثل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير مجالات العمل المشترك، أبرز محاور لقاء جمع يوم الخميس الماضي، المدير العام المكلّف بتسيير الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس رياض الدريدي، في مقر الأكاديمية بتونس العاصمة، بالمدير العام للأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية ورئيس الشبكة الإفريقية للأكاديميات والمعاهد الدبلوماسية، الطالب أخيار عبدي سالم أبابي.وتناولت المحادثات، تنظيم أنشطة تكوينية مشتركة، وتبادل الخبرات والتجارب، والاستفادة من الكفاءات المتوفرة لدى الجانبين، فضلًا عن بحث البرامج والمبادرات التي سيتم تضمينها في إطار مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين المؤسستين، بما يساهم في إرساء تعاون مؤسساتي مستدام يستجيب لتطلعاتهما المشتركة، وفق ما ورد اليوم السبت على المنصة الإخبارية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية.وتطرق الجانبان كذلك إلى آفاق التعاون الاقليمي في إطار شبكة الأكاديميات والمعاهد الدبلوماسية الأفريقية، التي تم انشاؤها مؤخراً، بما من شأنه بناء قدرات ومهارات الأجيال الجديدة من الدبلوماسيين الأفارقة وإعدادهم للتعامل الأمثل مع الرهانات والتحديات التي تواجه القارة.ومثّل اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات النظيرة في مجال التكوين الدبلوماسي، مناسبةً للتعريف بمهام الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس ومشمولاتها، واستعراض أبرز أنشطتها وبرامجها التكوينية، إلى جانب تقديم لمحة عن الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية ودورها في تكوين الدبلوماسيين وتأهيلهم، بما أتاح تبادل الرؤى والتجارب بشأن اختصاصات المؤسستين وأولوياتهما في مجال التكوين الدبلوماسي.وتخلّلت الزيارة جولة بمختلف فضاءات الأكاديمية وقاعاتها التكوينية، وحوار مع كتبة الشؤون الخارجية المتكونين بالأكاديمية بخصوص الأوضاع والتحديات الراهنة بمنطقة الساحل الأفريقي.