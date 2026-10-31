اختتام الملتقى الوطني للإبداعات الشعرية التلمذية: وزير التربية يدعو إلى مزيد دعم النوادي الثقافية بالمؤسسات التربوية

اختتمت، اليوم السبت بمعتمدية مطماطة من ولاية قابس، فعاليات الملتقى الوطني للإبداعات الشعرية التلمذية بالمدارس الإعدادية والمعاهد، الذي نظمته الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي واحتضنته المندوبية الجهوية للتربية بقابس على مدى يومين تحت شعار "صوت التلميذ... قصيدة".وأبرز وزير التربية، نور الدين النوري، في كلمة بالمناسبة، أهمية الدور الذي تضطلع به الأنشطة الثقافية في تحصين الناشئة وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة، داعيا إلى مزيد دعم النوادي الثقافية بالمؤسسات التربوية وتوسيع قاعدة المنتفعين بها، وفق بلاغ للوزارة.وأوضح أن هذا الملتقى يندرج ضمن مشاريع وزارة التربية في تطوير الحياة المدرسية وتعزيز مكانة الأنشطة الثقافية والفنية باعتبارها مكوّنا أساسيا من مكونات العملية التربوية، وليست نشاطا موازيا لها، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إرساء حياة مدرسية تستجيب لانتظارات تلميذ اليوم وتلبي حاجياته في التعبير والإبداع وتنمية الذات، بما يجعل المؤسسة التربوية فضاء جاذبا يتجاوز وظيفة التحصيل المعرفي.وأوضح أن الرهان يتمثل في الانتقال بالتلميذ من موقع المتلقي إلى موقع الفاعل والمنتج لمضامين الحياة المدرسية، مشيرا إلى أن النصوص المقدمة خلال الملتقى دليل على ما يختزنه التلاميذ من طاقات تستحق الإحاطة والتأطير.وشدد على أن العناية بالتلميذ لا تنفصل عن العناية بكامل الأسرة التربوية، من مربين وإطارات وأولياء، معتبرا أن نجاح مثل هذه التظاهرات ثمرة جهد جماعي يتقاسمه كل المتدخلين في الشأن التربوي.وقد أطلق المبدعون من التلاميذ العنان لمواهبهم في الإلقاء والشعر، خلال هذه التظاهرة التي شكلت المحطّة التأسيسية لملتقى وطني يجمع التلاميذ ذوي الموهبة في الكتابة الشعرية من مختلف المندوبيات الجهوية للتربية، ويوفّر لهم فضاء للتعبير وتبادل التجارب وصقل مواهبهم.وتضمّن برنامج اليوم الختامي قراءات شعرية ألقى خلالها التلاميذ نصوصهم التي تعددت أشكالها الفنية بين القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر، وتنوعت مضامينها بما يعكس اهتمامات هذه الفئة العمرية، من التغني بالوطن والاعتزاز بالانتماء إليه، إلى الاحتفاء بالوالدين، فضلاً عن نصوص توجّه فيها التلاميذ إلى أقرانهم للتحذير من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.كما شهد الاختتام عرضاً موسيقياً قدمته مجموعة من التلاميذ الناشطين بالمعهد الجهوي للموسيقى بقابس، إلى جانب لوحة مسرحية موسيقية اشتغلت على نصوص الشاعر أبي القاسم الشابي.واختُتم الملتقى بتتويج التلاميذ الفائزين، وتكريم المندوبيات الجهوية للتربية المشاركة تقديراً لإسهامها في إنجاح هذه التظاهرة.