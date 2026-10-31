الشركة الوطنية للسكك الحديدية تتمكن من سحب قاطرة عالقة بأحد أنفاق الخط الحديدي رقم 15 الرابط بين المتلوي والثالجة

اعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، السبت، عن نجاح عملية سحب قاطرة كانت عالقة بأحد أنفاق الخط الحديدي رقم 15 الرابط بين محطتي المتلوي والثالجة من ولاية قفصة، في اتجاه محطة الثالجة، وذلك امس الجمعة.وتأتي هذه العملية، حسب بلاغ للشركة، بعد تعطل القاطرة داخل النفق إثر الفيضانات التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي تسببت في أضرار بالبنية التحتية للخط الحديدي.وقد تمت عملية السحب بفضل التنسيق والتعاون بين مصالح الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركتي فسفاط قفصة وأشغال السكك الحديدية، حيث تم العمل على إعادة تهيئة جزء من السكة الحديدية الرابط بين النفق ومحطة الثالجة، بما مكّن من إنجاح عملية إخراج القاطرة.