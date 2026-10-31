JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:25 Tunis

بطولة فيينا المفتوحة للتنس: ألكاراز يهزم ميدفيديف ويبلغ نهائي

<img src=https://www.babnet.net/images/3b/682a38494ca225.64668353_epmfiqkohlngj.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 31 Octobre 2026 - 18:10 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تغلب كارلوس ألكاراز ​على دانييل ميدفيديف 6-4 ‌و7-6 اليوم ‌السبت ليبلغ نهائي بطولة ‌فيينا المفتوحة للتنس للمرة الأولى في مسيرته، مؤكدا مستواه المميز ⁠في الأسابيع الأخيرة من الموسم.
وبهذا الفوز، وصل الإسباني إلى النهائي ​37 في مسيرته الاحترافية والخامس هذا العام، كما ⁠مدد سلسلة انتصاراته في البطولات من فئة 500 نقطة ⁠إلى 25 مباراة متتالية.

وحسم ألكاراز المجموعة الأولى بعدما استفاد من خطأ مزدوج ارتكبه ميدفيديف في نقطة حاسمة، قبل أن يرد الروسي بقوة في المجموعة الثانية ويحافظ ​على إرساله ليجر المباراة إلى شوط فاصل.
وظل التنافس متكافئا حتى اللحظات ‌الأخيرة، لكن ألكاراز رفع من مستواه مسددا مجموعة من الضربات الأرضية القوية ⁠التي منحته الفوز بعد 96 ‌دقيقة من المنافسة.

كما منحت النتيجة المصنف الثاني فرصة رد الاعتبار أمام ميدفيديف، الذي ألحق به أول هزيمة هذا الموسم عندما تغلب عليه في نصف نهائي إنديان ‌ويلز في مارس المنقضي ⁠لتنتهي أيضا سلسلة انتصارات الروسي المتتالية عند سبع مباريات.
وضمن اللاعبان بالفعل التأهل ‌إلى البطولة الختامية للموسم، المقررة الشهر المقبل.

وسيواجه ألكاراز في النهائي يوم الأحد الفائز ‌من ⁠مواجهة المصنف الأول ألكسندر زفيريف والأسترالي أليكس دي مينو.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338807

babnet

كل الأخبار...

20:25 - بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة: نتائج الجولة الافتتاحية والترتيب
20:22 - مهرجان "مواسم الإبداع": مسرحية "حواس" تضع الاضطرابات النفسية والصراعات اليومية تحت المجهر في ظل العولمة وهيمنة الرأسمالية
20:06 - قبلي: يوم جراحي بقسم طبّ العيون بالمستشفى الجهوي بقبلي لفائدة عدد من المصابين باعتتام عدسة العين
19:51 - اختتام الملتقى الوطني للإبداعات الشعرية التلمذية: وزير التربية يدعو إلى مزيد دعم النوادي الثقافية بالمؤسسات التربوية
19:45 - انكماش نشاط المصانع في الصين للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر
19:39 - آيزنكوت يعلن برنامجه لتشكيل "حكومة صهيونية واسعة" تؤدي إلى "ترميم" إسرائيل
19:37 - المكلف بتسيير الأكاديمية الديبلوماسية بتونس يبحث مع نظيره المورياتي تطوير مجالات العمل المشترك
19:32 - القبض على عنصر خطير متورط في قضايا تحيل وانتحال صفة... سلب أموال عدد من المواطنين
19:18 - بسبب خلافات سابقة: يحولون يحولون وجهة خصمهم بواسطة سيارة ويوثقون عملية تعنيفه بواسطة تسجيل فيديو
19:12 - مركز "إفادة" ينظم ثلاث دورات تكوينية لفائدة الجمعيات خلال شهر نوفمبر 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 31 أومتوبر 2026 | 20 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:25
15:01
12:10
06:42
05:14
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet21°
16° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-15
21°-14
20°-14
21°-13
24°-12
  • Avoirs en devises 24143,3
  • (30/10)
  • Jours d'importation 93
  • 1 € = 3,35646 DT
  • (30/10)
  • 1 $ = 3,01377 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/10)     1760,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/10)   29238 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab