بطولة فيينا المفتوحة للتنس: ألكاراز يهزم ميدفيديف ويبلغ نهائي

تغلب كارلوس ألكاراز ​على دانييل ميدفيديف 6-4 ‌و7-6 اليوم ‌السبت ليبلغ نهائي بطولة ‌فيينا المفتوحة للتنس للمرة الأولى في مسيرته، مؤكدا مستواه المميز ⁠في الأسابيع الأخيرة من الموسم.وبهذا الفوز، وصل الإسباني إلى النهائي ​37 في مسيرته الاحترافية والخامس هذا العام، كما ⁠مدد سلسلة انتصاراته في البطولات من فئة 500 نقطة ⁠إلى 25 مباراة متتالية.وحسم ألكاراز المجموعة الأولى بعدما استفاد من خطأ مزدوج ارتكبه ميدفيديف في نقطة حاسمة، قبل أن يرد الروسي بقوة في المجموعة الثانية ويحافظ ​على إرساله ليجر المباراة إلى شوط فاصل.وظل التنافس متكافئا حتى اللحظات ‌الأخيرة، لكن ألكاراز رفع من مستواه مسددا مجموعة من الضربات الأرضية القوية ⁠التي منحته الفوز بعد 96 ‌دقيقة من المنافسة.كما منحت النتيجة المصنف الثاني فرصة رد الاعتبار أمام ميدفيديف، الذي ألحق به أول هزيمة هذا الموسم عندما تغلب عليه في نصف نهائي إنديان ‌ويلز في مارس المنقضي ⁠لتنتهي أيضا سلسلة انتصارات الروسي المتتالية عند سبع مباريات.وضمن اللاعبان بالفعل التأهل ‌إلى البطولة الختامية للموسم، المقررة الشهر المقبل.وسيواجه ألكاراز في النهائي يوم الأحد الفائز ‌من ⁠مواجهة المصنف الأول ألكسندر زفيريف والأسترالي أليكس دي مينو.