المنظمة التونسية للتربية والأسرة تقترح إطلاق حملة تضامن وطني من أجل المدرسة العمومية

اقترحت المنظمة التونسية للتربية والأسرة، اليوم السبت، إطلاق حملة تضامن وطني من أجل المدرسة العمومية، عبر فتح باب تبرّعات لإنشاء قاعات مراجعة بالمؤسسات التي تشكو بنيتها التحتية من نقائص، تشارك فيها المؤسسات العمومية والقطاع الخاص وتنظيمات المجتمع المدني والمواطنين.وثمّنت المنظمة، في بيان صادر عن اجتماع هيئتها الإدارية، مبادرة الحكومة بوضع خطة وطنية إستراتيجية وعملية لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، معلنة عن انخراطها في هذا المسعى الوطني عبر مختلف هياكلها وخبراتها.وأكدت المنظمة التونسية للتربية والأسرة في هذا الخصوص استعداد فروعها بالمؤسسات التربوية للإسهام في تعزيز المبادرات التأطيرية والثقافية والرياضية للأسرة التربوية في المدارس والإعداديات والمعاهد الثانوية، حاثة الأسرة التربوية على المساهمو في الجهود الرامية إلى إيقاف نزيف تفشّي المخدّرات والتصدّي لسائر الآفات التي تهدّد المواطنين عموما وروّاد مؤسّسات التربية والتعليم على وجه الخصوص.وأضاف البيان أن منظمة التربية والأسرة تتابع بكلّ اهتمام مسار انطلاق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أشغاله تمهيداً للشروع في وضع اللّبِنات الصلبة للمدرسة التونسية الجديدة وسياستها التعليمية، وتجدّد العزم على المساهمة الفاعلة في بناء تعليم ريادي عبر رؤية وبرامج ومناهج ومكوّنات أخلاقية ومعرفية ومهارية أساسها المسؤولية والحصانة ضدّ مخاطر التكنولوجيا الرقمية والتغيرات المناخية.