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سفارة تونس بمسقط: مساع لتمكين أفراد الجالية التونسية من جملة من الخدمات والامتيازات القانونية

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Bookmark article    Publié le Samedi 31 Octobre 2026 - 17:36 قراءة: 0 د, 36 ث
      
خصص لقاء جمع القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية بمسقط شيراز الشابي، وخالد الحشاني، ممثل إحدى كبرى شركات المحاماة بسلطنة عُمان، للتباحث حول سبل إرساء آليات تعاون من شأنها تمكين أفراد الجالية التونسية والمستثمرين التونسيين بالسلطنة من جملة من الامتيازات والخدمات القانونية.


وتشمل هذه الامتيازات، وفق ما ورد اليوم السبت على الصفحة الرسمية للسفارة، تقديم استشارات قانونية مجانية، فضلاً عن منح تخفيضات وامتيازات خاصة في أتعاب الترافع ومتابعة القضايا، بما يساهم في تيسير نفاذ أفراد الجالية إلى الخدمات القانونية ومرافقتهم في مختلف المسائل ذات الصلة.


ويأتي اللقاء في إطار جهود السفارة الرامية إلى تعزيز الإحاطة بالجالية التونسية، وتوفير الدعم اللازم لها، والعمل على توسيع شبكة الشراكات مع المؤسسات والجهات العُمانية بما يخدم مصالح أفرادها ويدعم استقرارهم ومبادراتهم الاستثمارية بسلطنة عُمان.
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