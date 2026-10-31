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باجة: البحث في مؤلفات عالم الرياضيات أبو حسن القلصادي وبيان تطورها البيداغوجي في الدورة 11 لملتقى القلصادي للعلوم الصحيحة

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Bookmark article    Publié le Samedi 31 Octobre 2026 - 17:11 قراءة: 1 د, 47 ث
      
كشفت الدورة الحادية عشرة لملتقي القلصادي للعلوم الصحيحة، التي ينظّمها مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان، بالتعاون مع المكتبة الجهوية بباجة، أمس الجمعة واليوم السبت، بمدينة باجة، معطيات جديدة حول مؤلفات عالم الرياضيات أبو الحسن القلصادي وتطوّرها العلمي والبيداغوجي بما من شانه تسهيل تدريس الرياضيات وجذب التلاميذ لها.


وكشف مدير مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان، بشير عبد اللاوي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذا الملتقى يندرج في إطار جهود المركز في التعريف بأعلام تونس وأعلام الإسلام وإسهاماتهم في الحضارة الإنسانية 


وأضاف أنّ عددا من الباحثين في مجال العلوم درسوا مخطوطات جديدة وكتبا للقلصادي موجودة بالمكتبة الوطنية، وكشفوا زوايا مهمة وابتكارات في مجال  تعمل تونس حاليا على معالجته لتسهيل تدريس الرياضيات التي تشهد عزوفا من التلاميذ  ليس لصعوبتها بل لصعوبة طرق تدريسها، ومن شأن التدريس بالوضعيات الدالة للقلصادي المساعدة على تيسيرها، مشيرا إلى أنّه سيتم نشر توصيات الملتقى  لتعميم الفائدة.
من جهتها، أبرزت مديرة المكتبة الجهوية بباجة، جليلة البوزيدي، أنّ المكتبة أصرّت على تنظيم ملتقي القلصادي للعلوم الصحيحة بعد غياب سنوات حرصا منها على نشر ثقافة العلوم والكتاب والعلوم الصحيحة، وبهدف اعادة الصلة بين العلوم الصحيحة والآداب.

وبيّنت أن هذا الملتقى الذي عرف إقبالا كبيرا من التلاميذ والأساتذة والعلماء والخبراء والجامعيين من تونس ومن خارجها من شأنه إبراز القيمة العلمية للقلصادي الذى عاش في باجة وتوفي بها .
وأبرزت أن الملتقي تميّز، إضافة الى الندوة العلمية، بتنظيم أولمبياد للرياضيات، وندوة علمية بحضور خبراء وعلماء مختصين من تونس ومن الجزائر، ومسابقات عديدة توّج فيها التلاميذ بجوائز تشجيعية، لافتة إلى أنّ المكتبة الجهوية ستعمل بداية من السنة القادمة على أن يكون ملتقى القلصادي ملتقى وطنيا وعربيا وأن يكون له صيت أكبر.
وشمل الملتقى أمس واليوم تنظيم جلسات علمية تخلّلتها مداخلات حول "الأعمال الرياضية للقلصادي والخطاب الرياضي :بين المتون والشروح قراءة في كتاب اعانة ذوى الاستبصار"، وحول "الرياضيات والفلك في التراث الإسلامي وبعض اعلام تونس في الرياضيات والفلك وحساب اختلاف منظر القمر عند البيروني" وحول "التراث الرياضي المغاربي بين التاسيس والتجديد" وحول "التراث العلمي العربي بين التاثير والتجديد".
كما شهد الملتقى أيضا تنظيم زيارة للمسلك السياحي بباجة، وزيارة لمعرض المخطوطات العلمية الذي تضمن عينات من مؤلفات القلصادي المخطوطة والمطبوعة.

يذكر أنّ أبو حسن القلصادى هو عالم رياضيات ولد في مدينة بسطة بالاندلس سنة 1412 ميلادية، وتوفي بمدينة باجة بتونس سنة 1486م، ويعدّ من أوائل العلماء الذين استخدموا الرموز والاشارات الحرفية المختصرة في الجبر، وترك بصمات واضحة في نظرية الكسور والأعداد، وله كتب في تطوير طرق الحساب.
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