المنستير: تواصل أشغال عدد من المشاريع العمومية بمعتمدية قصر هلال

تتواصل أشغال عدد من المشاريع العمومية بمختلف القطاعات بمدينة قصر هلال بنسق متفاوت، ومن بينها أشغال تهيئة السوق الأسبوعية بقصر هلال، المنجز بتمويل كامل من ميزانية البلدية، بكلفة تقارب 900 ألف دينار.وتشمل أشغال تهيئة السوق تركيز سياج خارجي بطول 515 مترا خطيا، وتعبيد مساحة تبلغ 4090 مترا مربعا بالخرسانة الإسفلتية، إلى جانب تركيز 8 بوابات خارجية، بما من شأنه تنظيم هذا الفضاء ونقل النشاط التجاري من وسط المدينة والتخفيف من الاكتظاظ والحد من الانتصاب العشوائي.وفي نفس السياق، انطلقت أشغال تعبيد وتهيئة شارع عبد العزيز عياد، بكلفة جملية تناهز 3 ملايين و525 ألف دينار، بتمويل مشترك من ميزانية البلدية وقرض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.كما تتواصل أشغال مشروع القسط الثاني من أشغال توسعة مستشفى الحاج علي صوة، بكلفة تقدّر بـ2.093 مليون دينار، الذي يشمل تهيئة وتوسعة عدد من الأقسام الطبية، من بينها قسم الجراحة وقسم طب الأطفال، وقسم أمراض النساء والتوليد، وقسم الأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب التهيئة الخارجية للمحيط.أما مشروع بناء دار الثقافة بقصر هلال، الذي تشرف على إنجازه الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتمويل من وزارة الشؤون الثقافية، بكلفة جملية تناهز 4.88 مليون دينار، فقد بلغت نسبة تقدم أشغاله 50 بالمائة، ويضم قاعة عروض رئيسية بطاقة استيعاب 402 مقعدا، وقاعات متعددة الاختصاصات، وفضاءات مخصّصة للإعلام والرقص والتعبير البدني والاجتماعات، بما يعزز البنية الثقافية بالجهة.وكانت المشاريع المشار إليها آنفا محل متابعة ميدانيّة، اليوم السبت، من قِبل والي الجهة، عيسى موسى، الذي أكّد، بالمناسبة، على ضرورة التسريع في نسق إنجاز المشاريع واستكمالها في أفضل الآجال، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة واحترام معايير الجودة، بما يضمن حسن تنفيذها وتحقيق الأهداف المرجوة منها، وفق ما ورد بالصفحة الرسميّة للولاية على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك".