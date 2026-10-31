توزر: يوم طبي حول اضطراب طيف التوحد واضطرابات السمع بالمدرسة الابتدائية تمغزة

نظّمت جمعية "صوت وكلمة" بالمنستير بالشراكة مع جمعية "تحدي لرعاية أطفال التوحد بتوزر"، اليوم السبت، يوما طبيا متعدد الاختصاصات والتدخلات انتفع به تلاميذ المدرسة الابتدائية تمغزة، في إطار تقصي اضطراب طيف التوحد وقصر السمع باعتبار التشابه بين أعراضهما، وذلك تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للتربية والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية .وبيّن رئيس جمعية "تحدي لرعاية أطفال التوحد بتوزر" ثامر عباس في تصريح لصحغية "وات"، أنه وقع اختيار معتمدية تمغزة الحدودية بالنظر إلى افتقارها للخدمات المرتبطة بتقصي اضطراب طيف التوحد والاختصاصات الطبية، واضاف أنّ القافلة عرفت اقبالا فاق التوقعات من الأطفال وأوليائهم، وذلك في جميع الاختصاصات والخدمات التي أمّنها اليوم الطبي.وتوزعت خدمات اليوم الطبي بين عيادات طب الأطفال لمتابعة النمو والتطور وعيادات طب النفس للأطفال، الذي تضمّن كذلك تأمين حصص تقويم النطق وعيادات في اختصاص الأذن والأنف والحنجرة وخاصة تقصي قصور السمع زيادة على فقرات تنشيطية ومسابقات للأطفال الحاضرين.ولفت رئيس جمعية "صوت وكلمة" شفيق العودة، الى أنّ التعاون بين الجمعيتين مكّن في السنوات الماضية من تنظيم سلسلة من الأيام الطبية المشابهة في معتمدية توزر وباقي معتمديات الجهة وذلك بالنظر إلى تداخل تدخلات الجمعيتين وتشابه أنشطتهما.وأضاف أن مختلف الخدمات التي أمّنها اليوم الطبي كانت مجانية ومن بينها التقصي المبكر لقصور السمع والطب النفسي للأطفال مع تدخلات أخصائيين بيداغوجيين وأخصائيين في النطق من أجل هدف واحد وهو سلامة الطفل ومتابعة نموه الجسدي والذهني عبر التقصي لبعض الأمراض.كما قدّم اليوم الطبي نصائح متنوعة للأولياء حول أعراض اضطراب طيف التوحد وقصور السمع وكيفية التفرقة بينهما، فضلا عن توزيع أدوية مجانية تتناسب وحاجة المريض، أمّنتها جمعية "صوت وكلمة".