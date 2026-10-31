وكالة التهذيب والتجديد العمراني تتابع تقدم انجاز عدد من مشاريع تهذيب احياء ببن قردان

بلغت نسبة تقدم إنجاز مشروعي تهذيب الأحياء السكنية "الملعب" و"النجاح" و"الأنوار" ببلدية بن قردان من ولاية مدنين، 80 بالمائة، علما وانها تنجز في إطار الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، وفق ما أفادت به وكالة التهذيب والتجديد العمراني.وتندرج هذه المشاريع في إطار متابعة تنفيذ برامج الوكالة بالجهة، والعمل على تذليل الصعوبات والإشكاليات التي تعترض سير الأشغال، وضبط روزنامة واضحة لاستكمالها.وفي هذا السياق، أدّت الرئيسة المديرة العامة لوكالة التهذيب والتجديد العمراني، سندس باجي كريم، اول امس الخميس، زيارة عمل إلى ولاية مدنين، عاينت خلالها نسق تقدم أشغال مشاريع تهذيب أحياء الملعب والنجاح والأنوار ببلدية بن قردان.وتتمثل مكونات مشروع تهذيب حيّي "الملعب" و"النجاح" في تعبيد 11 ألفا و500 متر خطي من الطرقات، وإنجاز 3200 متر خطي من شبكة الماء الصالح للشراب، وتركيز 146 نقطة إنارة، إلى جانب تهيئة منطقة خضراء وتحسين المساكن، بكلفة جملية تناهز 8.506 مليون دينار.أما مشروع تهذيب حي "الأنوار"، فيشمل تعبيد 6400 متر خطي من الطرقات، ومدّ 4950 مترا خطيا من شبكة الماء الصالح للشراب، وإنجاز 1440 مترا خطيا من شبكة تصريف مياه الأمطار، فضلا عن تركيز 55 نقطة إنارة، بكلفة جملية تقدر بنحو 8.659 مليون دينار.وتهدف هذه التدخلات إلى تحسين البنية الأساسية والارتقاء بظروف العيش داخل الأحياء السكنية، من خلال تطوير شبكات الطرقات والتنوير العمومي والتزود بالماء الصالح للشراب وتصريف مياه الأمطار، فضلا عن تعزيز المكونات البيئية وتحسين المحيط العمراني.وقد خصصت زيارة العمل لمتابعة مدى تقدم تنفيذ مختلف مكونات المشروعين والوقوف على الإشكاليات المطروحة، بما من شأنه تسريع نسق الإنجاز واستكمال الأشغال في أفضل الآجال