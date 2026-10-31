قبلي: يوم جراحي بقسم طبّ العيون بالمستشفى الجهوي بقبلي لفائدة عدد من المصابين باعتتام عدسة العين

انتظم، اليوم السبت، بقسم العيون بالمستشفى الجهوي بقبلي، يوم جراحي لفائدة عدد من المصابين بمرض اعتتام عدسة العين المعروف بالماء الأبيض، وذلك في اطار تقريب الخدمات الطبية المختصة من مستحقيها، وحسن استغلال التجهيزات الحديثة التي تم تدعيم قسم طب العيون بها مؤخرا، وخاصّة منها المجهر الجراحي عالي الجودة، وآلة جراحة الماء الأبيض بالصدى، وفق رئيس القسم الدكتور عمار العابد.وأوضح العابد، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذا اليوم الجراحي، الذي شارك فيه طبيب من القطاع الخاص بولاية سوسة، شهد إجراء عمليات جراحية دقيقة وناجحة لفائدة عدد من المصابين باعتتام عدسة العين، وتقريب مواعيدهم، وتمكينهم من التمتع بخدمات طبية ذات جودة عالية.وأشار إلى ان الحالات التي تمتعت بالعمليات الجراحية اليوم تعتبر من الحالات الدقيقة خاصة من ناحية سن المرضى الذين خضعوا للعمليات الجراحية ونوعية الماء في عيونهم، معبرا عن أمله في تنظيم فعاليات مماثلة تساعد على تجنيب المرضى عناء التنقل الى المستشفيات الجامعية في الولايات الأخرى.من ناحيتهم، عبّر عدد من المنتفعين بالعمليات الجراحية المنجزة اليوم، عن سعادتهم بنجاح العمليات التي خضعوا لها بقسم العيون بالمستشفى الجهوي بقبلي، دون أن يتكبّدوا عناء التنقل إلى ولايات أخرى وما يترتب عن ذلك من مشاق ومصاريف لا طائل لهم بها، داعين الى تكرار هذه البادرة الطبية والإنسانيّة لمزيد تكريس الحق في الصحة العادلة لكافة المواطنين.