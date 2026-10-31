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بلاغ مُروري بمُناسبة نهاية عُطلة نصف الثلاثي الأوّل

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Bookmark article    Publié le Samedi 31 Octobre 2026 - 16:59 قراءة: 0 د, 50 ث
      
بمُناسبة نهاية عُطلة نصف الثلاثي الأوّل للسّنة الدّراسيّة 2026-2027 وتفاديا للكثافة المُرُوريّة التي يُمكنُ أن يشهدها المدخل الجنُوبي للعاصمة أثناء عودة مُستعملي الطريق نحو العاصمة وفي ظلّ تواصل أشغال إزالة جسر لاكانيا القديم، وضعت وزارة الداخلية على ذمّة مُستعملي المحور المذكُور حلولا لتفادي تعطل حركة الجولان والحفاظ على سُيُولتها.



ويتمثل الحل الاول، حسب بلاغ صادر عن الوزارة اليوم السبت، في استعمال الطريق الوطنيّة رقم 1 وذلك بالدّخول إمّا عبر المُنعرج اتجاه ملعب رادس ثمّ مُفترق المدينة الجديدة فمُفترق شوشة رادس ومنهُ في اتجاه جسر رادس - حلق الوادي ثمّ الالتحاق بوسط العاصمة أو الضاحية الشمالية، أو استعمال المُنعرج من ناحية بنك الإسكان اتجاه جسر شوشة رادس.


اما الحل الثاني، فيتمثل في استعمال جسر لاكانيا والمُرُور عبر مُفترق الورديّة 1 و 2 اتجاه ساحة باب عليوة ثمّ جسر الريفولون فشارع المُنصف باي إلى غاية شارع المغرب العربي (طريق الزاد 4).


واضافت الوزارة انه تم تسخير كُلّ الإمكانيّات البشريّة والمادية الضرُوريّة لإرشاد مُستعملي الطريق ومُساعدتهمكما وضعت على ذمتهم الارقام الهاتفية التالية للاتصال و طلب الاستفسار:
- 71.343.201
- 71.342.787
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