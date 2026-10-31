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اختتام البطولة الوطنية للبريكنيغ بمشاركة أكثر من 100 متسابق في 4 فئات عمرية

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Bookmark article    Publié le Samedi 31 Octobre 2026 - 17:52 قراءة: 1 د, 26 ث
      
تختتم اليوم السبت بمركب محمد الجموسي بصفاقس فعاليات البطولة الوطنية لـ"البريكينغ"، وذلك تحت إشراف الجامعة التونسية للرقص والأنشطة الموازية ووزارة الشباب والرياضة.


وفي هذا الإطار، أكد طارق بوزيد، المشرف على تنظيم الحدث، أنّ البطولة -التي انتظمت من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري- شهدت مشاركة أكثر من 100 متسابق موزعين على 4 فئات عمرية، هي: أقل من 10 سنوات، وأقل من 14 سنة، وأقل من 16 سنة، إضافة إلى فئة الأكابر (فوق 18 سنة).
وبيّن أنّ المناسبة حظيت بإقبال جماهيري واسع تراوح بين 700 و1000 شخص، مبرزاً أنّ ذلك يقيم الدليل على تنامي الاهتمام برياضة "البريكينغ" التي أضحت رياضة أولمبية معترفاً بها، منذ ظهورها في الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب سنة 2018، وفي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "باريس 2024".

وأفاد بأنّ البطولة الوطنية للبريكينغ استقطبت وجوهاً من خارج تونس، كما تخللتها ورشات تكوينية للحكام أطّرها أبطال عالميون من فرنسا وبلجيكا.
ونوّه إلى أنّ المحافظة على استمرارية تنظيم البطولة الوطنية بشكل دوري سيكون له أثر إيجابي في اكتشاف عديد المواهب وصقل طاقات أبطال مستقبليين يمكنهم بلوغ العالمية وتشريف الراية الوطنية.

يذكر أنّ الجامعة التونسية للرقص والأنشطة الموازية شرعت، منذ انتخاب المكتب الجامعي في 30 أفريل 2024، في العمل على تطوير رياضة الرقص الفني بإضافة 6 اختصاصات جديدة في البطولة الوطنية إلى جانب "البريكينغ"، والهيب هوب، والرقص المعاصر، على غرار السامبا، والسالسا، والفالس، والأفرو.
كما عملت الجامعة على الرفع من عدد الجمعيات الناشطة من 22 إلى 38 جمعية، وزيادة عدد المجازين من 460 إلى 1600 مجاز.
وتألّقت المشاركة التونسية في رياضة "البريكينغ" خلال الاستحقاقات القارية، وأبرزها دورة الألعاب الإفريقية للشباب التي استضافتها أنغولا من 10 إلى 20 ديسمبر من العام الماضي، حيث شاركت تونس بأربعة عناصر في اختصاص "البريكينغ"، وهم: ساجي رزيقة، ومحمد هادي عبد الرزاق، وهمسة سهيلي، وشيراز مولهي التي توّجت بالميدالية الذهبية في منافسات "البريكينغ" للفتيات.

ر/سمس
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