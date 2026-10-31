الرابطة الثانية لكرة القدم: نتائج الدفعة الأولى من الجولة السادسة والترتيب

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الترتيب



الأحد 1 نوفمبر 2026



الترتيب



دارت اليوم السبت مباريات الدفعة الأولى من الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج التالية:- جمعية مقرين – محيط قرقنة:- هلال مساكن – النجم الخلادي:- هلال الشابة – الملعب السوسي:- بعث بوحجلة – مكارم المهدية:- سكك الحديد الصفاقسي – سبورتينغ بن عروس:- مستقبل قابس – مستقبل سليمان:- اتحاد تطاوين – كوكب عقارب:| الفريق | النقاط | المباريات || ------------------- | ------ | --------- || هلال مساكن | 14 | 6 || مكارم المهدية | 14 | 6 || جمعية مقرين | 11 | 6 || هلال الشابة | 10 | 6 || مستقبل سليمان | 9 | 6 || سبورتينغ بن عروس | 9 | 6 || اتحاد تطاوين | 8 | 6 || الملعب السوسي | 7 | 6 || سكك الحديد الصفاقسي | 7 | 6 || محيط قرقنة | 5 | 6 || النجم الخلادي | 5 | 6 || بعث بوحجلة | 5 | 6 || كوكب عقارب | 4 | 6 || مستقبل قابس | 2 | 6 |- النادي القربي – أولمبيك مدنين- جندوبة الرياضية – الملعب القابسي- أولمبيك الكاف – شبيبة القيروان- القلعة الرياضية – هلال الرديف- اتحاد قصور الساف – أمل بوشمة- مستقبل القصرين – سبورتينغ المكنين- قوافل قفصة – جمعية أريانة| الفريق | النقاط | المباريات || ---------------- | ------ | --------- || مستقبل القصرين | 12 | 5 || اتحاد قصور الساف | 11 | 5 || النادي القربي | 10 | 5 || جندوبة الرياضية | 10 | 5 || أمل بوشمة | 10 | 5 || شبيبة القيروان | 9 | 5 || هلال الرديف | 6 | 5 || قوافل قفصة | 6 | 5 || القلعة الرياضية | 6 | 5 || الملعب القابسي | 6 | 5 || جمعية أريانة | 5 | 5 || أولمبيك الكاف | 4 | 5 || أولمبيك مدنين | 3 | 5 || سبورتينغ المكنين | 1 | 5 |