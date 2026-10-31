الرابطة الثانية لكرة القدم: نتائج الدفعة الأولى من الجولة السادسة والترتيب
دارت اليوم السبت مباريات الدفعة الأولى من الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج التالية:
السبت 31 أكتوبر 2026المجموعة الأولى
- جمعية مقرين – محيط قرقنة: 1-1
- هلال مساكن – النجم الخلادي: 2-0
- هلال الشابة – الملعب السوسي: 1-0
- بعث بوحجلة – مكارم المهدية: 0-2
- سكك الحديد الصفاقسي – سبورتينغ بن عروس: 0-0
- مستقبل قابس – مستقبل سليمان: 1-1
- اتحاد تطاوين – كوكب عقارب: 2-2
الترتيب| الفريق | النقاط | المباريات |
| ------------------- | ------ | --------- |
| هلال مساكن | 14 | 6 |
| مكارم المهدية | 14 | 6 |
| جمعية مقرين | 11 | 6 |
| هلال الشابة | 10 | 6 |
| مستقبل سليمان | 9 | 6 |
| سبورتينغ بن عروس | 9 | 6 |
| اتحاد تطاوين | 8 | 6 |
| الملعب السوسي | 7 | 6 |
| سكك الحديد الصفاقسي | 7 | 6 |
| محيط قرقنة | 5 | 6 |
| النجم الخلادي | 5 | 6 |
| بعث بوحجلة | 5 | 6 |
| كوكب عقارب | 4 | 6 |
| مستقبل قابس | 2 | 6 |
الأحد 1 نوفمبر 2026المجموعة الثانية
- النادي القربي – أولمبيك مدنين
- جندوبة الرياضية – الملعب القابسي
- أولمبيك الكاف – شبيبة القيروان
- القلعة الرياضية – هلال الرديف
- اتحاد قصور الساف – أمل بوشمة
- مستقبل القصرين – سبورتينغ المكنين
- قوافل قفصة – جمعية أريانة
الترتيب| الفريق | النقاط | المباريات |
| ---------------- | ------ | --------- |
| مستقبل القصرين | 12 | 5 |
| اتحاد قصور الساف | 11 | 5 |
| النادي القربي | 10 | 5 |
| جندوبة الرياضية | 10 | 5 |
| أمل بوشمة | 10 | 5 |
| شبيبة القيروان | 9 | 5 |
| هلال الرديف | 6 | 5 |
| قوافل قفصة | 6 | 5 |
| القلعة الرياضية | 6 | 5 |
| الملعب القابسي | 6 | 5 |
| جمعية أريانة | 5 | 5 |
| أولمبيك الكاف | 4 | 5 |
| أولمبيك مدنين | 3 | 5 |
| سبورتينغ المكنين | 1 | 5 |
السبت 31 أكتوبر 2026المجموعة الأولى
- جمعية مقرين – محيط قرقنة: 1-1
- هلال مساكن – النجم الخلادي: 2-0
- هلال الشابة – الملعب السوسي: 1-0
- بعث بوحجلة – مكارم المهدية: 0-2
- سكك الحديد الصفاقسي – سبورتينغ بن عروس: 0-0
- مستقبل قابس – مستقبل سليمان: 1-1
- اتحاد تطاوين – كوكب عقارب: 2-2
الترتيب| الفريق | النقاط | المباريات |
| ------------------- | ------ | --------- |
| هلال مساكن | 14 | 6 |
| مكارم المهدية | 14 | 6 |
| جمعية مقرين | 11 | 6 |
| هلال الشابة | 10 | 6 |
| مستقبل سليمان | 9 | 6 |
| سبورتينغ بن عروس | 9 | 6 |
| اتحاد تطاوين | 8 | 6 |
| الملعب السوسي | 7 | 6 |
| سكك الحديد الصفاقسي | 7 | 6 |
| محيط قرقنة | 5 | 6 |
| النجم الخلادي | 5 | 6 |
| بعث بوحجلة | 5 | 6 |
| كوكب عقارب | 4 | 6 |
| مستقبل قابس | 2 | 6 |
الأحد 1 نوفمبر 2026المجموعة الثانية
- النادي القربي – أولمبيك مدنين
- جندوبة الرياضية – الملعب القابسي
- أولمبيك الكاف – شبيبة القيروان
- القلعة الرياضية – هلال الرديف
- اتحاد قصور الساف – أمل بوشمة
- مستقبل القصرين – سبورتينغ المكنين
- قوافل قفصة – جمعية أريانة
الترتيب| الفريق | النقاط | المباريات |
| ---------------- | ------ | --------- |
| مستقبل القصرين | 12 | 5 |
| اتحاد قصور الساف | 11 | 5 |
| النادي القربي | 10 | 5 |
| جندوبة الرياضية | 10 | 5 |
| أمل بوشمة | 10 | 5 |
| شبيبة القيروان | 9 | 5 |
| هلال الرديف | 6 | 5 |
| قوافل قفصة | 6 | 5 |
| القلعة الرياضية | 6 | 5 |
| الملعب القابسي | 6 | 5 |
| جمعية أريانة | 5 | 5 |
| أولمبيك الكاف | 4 | 5 |
| أولمبيك مدنين | 3 | 5 |
| سبورتينغ المكنين | 1 | 5 |
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