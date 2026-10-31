البيت الروسي بتونس: تخصيص 110 منحة دراسية مجانية للطلبة التونسيين لعام 2027-2026

أفاد ممثل المركز الروسي للعلوم والثقافة بتونس أو ما يعرف ب"البيت الروسي"، طاهر شيخ اسلاموف، بأن روسيا توفر 110 منحة دراسية حكومية مجانية لفائدة الطلبة التونسيين للدراسة في روسيا خلال السنة الدراسية 2026-2027 في مختلف التخصصات التعليمية والبالغ عددها أكثر من 400 تخصص (التكوين المهني العالي والماجستير والدكتوراه) في أكثر من 100 جامعة موزعة على أكبر المدن الروسية.وأضاف طاهر شيخ اسلاموف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش معرض "التعليم في روسيا 2026 " الذي ينظمه المركز اليوم السبت بمدينة العلوم بتونس لفائدة الطلبة التونسيين لتشجيعهم على الدراسة في روسيا في اطار الانفتاح الثقافي التونسي/الروسي، ان المعرض الذي يضمّ 7 جامعات روسية منهم 5 جامعات عن بعد سيتناول عروضا ثقافية وثائقية ومداخلات تعريفية بمزايا الدراسة في روسيا.ولفت ممثل المركز الثقافي والعلوم الروسي بتونس الى أن المركز كان قد وفّر في السنة الدراسية 2025-2026 نحو 90 منحة لفائدة الطلبة للدراسة في روسيا، مضيفا أن تونس انتفعت بحوالي 1000 منحة منذ 4 سنوات الى اليوم وقدّر عدد الطلبة التونسيين في المسارات التعليمية المختلفة المجانية والخاصة بحوالي 2000 طالب بروسيا.من جهته، أفاد رئيس الجمعية التونسية لخريجي المعاهد والجامعات السوفياتية والروسية، الهادي بن صالح، في تصريح ل(وات)، بأن عدد الطلبة وخريجي الجامعات الروسية من التونسيين يقدّر بحوالي 5000 طالب وحاصل على شهادة عليا، لافتا الى أن الجالية التونسية تعمل أساسا في مجالات الهندسة والطب وريادة الاعمال.وأكد على ضرورة استفادة تونس من الانفتاح الروسي على القارة الافريقية، سيما وان روسيا رائدة في مجال التعليم والبحث العلمي مشددا على ضرورة استفادة تونس من هذه الامكانات عبر عقد شراكات توأمة بين الجامعات التونسية والروسية ودعم البحث العلمي بين البلدين وهي النافذة الوحيدة لتطوير العلاقات الاقتصادية التونسية الروسية حسب تقديره.