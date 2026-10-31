JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:13 Tunis

البيت الروسي بتونس: تخصيص 110 منحة دراسية مجانية للطلبة التونسيين لعام 2027-2026

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6ae5f219d82089.25548871_ehkpnlgiomjqf.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 31 Octobre 2026 - 15:19 قراءة: 1 د, 20 ث
      
أفاد ممثل المركز الروسي للعلوم والثقافة بتونس أو ما يعرف ب"البيت الروسي"، طاهر شيخ اسلاموف، بأن روسيا توفر 110 منحة دراسية حكومية مجانية لفائدة الطلبة التونسيين للدراسة في روسيا خلال السنة الدراسية 2026-2027 في مختلف التخصصات التعليمية والبالغ عددها أكثر من 400 تخصص (التكوين المهني العالي والماجستير والدكتوراه) في أكثر من 100 جامعة موزعة على أكبر المدن الروسية.


وأضاف طاهر شيخ اسلاموف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش معرض "التعليم في روسيا 2026 " الذي ينظمه المركز اليوم السبت بمدينة العلوم بتونس لفائدة الطلبة التونسيين لتشجيعهم على الدراسة في روسيا في اطار الانفتاح الثقافي التونسي/الروسي، ان المعرض الذي يضمّ 7 جامعات روسية منهم 5 جامعات عن بعد سيتناول عروضا ثقافية وثائقية ومداخلات تعريفية بمزايا الدراسة في روسيا.


ولفت ممثل المركز الثقافي والعلوم الروسي بتونس الى أن المركز كان قد وفّر في السنة الدراسية 2025-2026 نحو 90 منحة لفائدة الطلبة للدراسة في روسيا، مضيفا أن تونس انتفعت بحوالي 1000 منحة منذ 4 سنوات الى اليوم وقدّر عدد الطلبة التونسيين في المسارات التعليمية المختلفة المجانية والخاصة بحوالي 2000 طالب بروسيا.


من جهته، أفاد رئيس الجمعية التونسية لخريجي المعاهد والجامعات السوفياتية والروسية، الهادي بن صالح، في تصريح ل(وات)، بأن عدد الطلبة وخريجي الجامعات الروسية من التونسيين يقدّر بحوالي 5000 طالب وحاصل على شهادة عليا، لافتا الى أن الجالية التونسية تعمل أساسا في مجالات الهندسة والطب وريادة الاعمال.

وأكد على ضرورة استفادة تونس من الانفتاح الروسي على القارة الافريقية، سيما وان روسيا رائدة في مجال التعليم والبحث العلمي مشددا على ضرورة استفادة تونس من هذه الامكانات عبر عقد شراكات توأمة بين الجامعات التونسية والروسية ودعم البحث العلمي بين البلدين وهي النافذة الوحيدة لتطوير العلاقات الاقتصادية التونسية الروسية حسب تقديره.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338791

babnet

كل الأخبار...

17:13 - مركز النهوض بالصادرات يستكمل لقاءاته التشاورية لإعداد برنامجه الترويجي لسنة 2027
17:11 - باجة: البحث في مؤلفات عالم الرياضيات أبو حسن القلصادي وبيان تطورها البيداغوجي في الدورة 11 لملتقى القلصادي للعلوم الصحيحة
17:05 - فرنانديز تضرب موعدا مع شنايدر في نهائي بان باسيفيك المفتوحة للتنس
16:59 - بلاغ مُروري بمُناسبة نهاية عُطلة نصف الثلاثي الأوّل
16:51 - الرابطة الثانية لكرة القدم: نتائج الدفعة الأولى من الجولة السادسة والترتيب
16:35 - ولاية تطاوين: جلسة عمل حول الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الهلال الأحمر التونسي وتركيز الهيئات المحلية
16:26 - أكتوبر الوردي: توجيه 300 امرأة من بين كل ألف خضعن للفحص السريري إلى الماموغرافيا
16:05 - بنزرت: قافلة صحية للتقصي المبكر لسرطان الثدي بمنطقة غزالة وإجراء فحوصات طبية لفائدة 125 امرأة
15:51 - هيئة السوق المالية تنشر تقريرا حول توجهاتها الاستراتيجية وإجراءاتها في مجال الاستدامة
15:43 - أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع (من 24 إلى 30 أكتوبر 2026 )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 31 أومتوبر 2026 | 20 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:25
15:01
12:10
06:42
05:14
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet21°
17° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
21°-14
20°-14
21°-13
24°-12
  • Avoirs en devises 24143,3
  • (30/10)
  • Jours d'importation 93
  • 1 € = 3,35646 DT
  • (30/10)
  • 1 $ = 3,01377 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/10)     1760,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/10)   29238 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab