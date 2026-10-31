أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع (من 24 إلى 30 أكتوبر 2026 )

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في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي (من 24 إلى 30 أكتوبر 2026 ) حسب ترتيبها الزمني:- تونس، تعبربمناسبة إحياء "يوم الأمم المتحدة، عن اعتزازها بالشراكة البناءة التي أقامتها على مدى عقود مع منظمة الأمم المتحدة وتشيد بدور وكالاتها واجهزتها في تونس في وضع إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2027-2031، مؤكدة حرصها على ملاءمته التامة مع مخطط التنمية الوطني.- محكمة المحاسبات، تنظم الأيام التقييمية لسنة 2026 تحت شعار "تعزيز المهنية"، بمشاركة قضاة المحكمة وكتبتها وإطاراتها وأعوانها، إلى جانب شركائها، في فضاء للحوار والتقييم وتبادل الخبرات، بهدف تعزيز مهنية المحكمة في بعدي الحوكمة وتطوير الممارسة الرقابية والقضائية.- تونس تدين بشدة العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف كنيسة الروم الارثودكس بمحافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأودى بحياة عدد من المواطنين الأبرياء وعشرات الجرحى، وتعبر عن تضامنها الكامل وتعاطفها الكبير مع المملكة الأردنية.- وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يلتقي رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، بقصر المرادية بالعاصمة الجزائر، بمناسبة مشاركته في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا بمعية وزيري خارجية الجزائر ومصر.- وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمّد علي النفطي، يزور مقرّ سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر، ويطلع على سير العمل بالسفارة، وعلى أوضاع الجالية التونسية المقيمة بالجزائر، موصيا بضرورة مواصلة العمل على تحسين مستوى الخدمات القنصلية المسداة للجالية والإحاطة بهم.- وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يشارك بالجزائر، في أشغال اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا، بمعيّة وزيري خارجية الجزائر ومصر، ويؤكد أهمية آلية التشاور الثلاثي في توحيد الرؤى والمواقف بشأن مستجدات الأزمة الليبية.- أكد وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، في البيان الختامي، لاجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا، مساندتهم الكاملة للجهود الأممية والمساعي الدولية الرامية إلى تيسير العملية السياسية بهدف تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، تفضي إلى إنهاء كامل للمراحل الانتقالية. وحثوا الأطراف الليبية على اتخاذ المزيد من الخطوات في إطار تنفيذ بنود إطار الإنفاق الموحد لعام 2026، المعلن عنه في 11 أفريل 2026.- وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يجري لقاءين مع نظيريه الجزائري والمصري بمناسبة مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري لآلية التشاور الثلاثي حول ليبيا.- وحدة الرصد التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، توثق في تقريرها الشهري 13 اعتداءً استهدفت الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر سبتمبر المنقضي، من أصل 15 إشعارا تلقتها، وتسجل ارتفاعا في عدد الاعتداءات مقارنة بشهر أوت الماضي، مبينة أن الاعتداءات طالت 15 صحفيا، منهم 7 صحفيات، وتوزعت ضحايا الاعتداءات على 8 مؤسسة إعلامية، منها 3 مواقع إلكترونية وإذاعتان اثنتان وقناتان تلفزيتان ووكالة أنباء.- وزارة الدفاع الوطني تعلن عن افتتاح النسخة الثالثة من التمرين البحري الموسّع «بحر آمن SAFE SEA 26»، بالقاعدة البحريّة الرئيسيّة بحلق الوادي، الذي ينظّمه جيش البحر خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر الجاري، بمشاركة مختلف الهياكل الوطنية المعنية بالأمن والسلامة البحريين، وبحضور ملاحظين من بحريات دول شقيقة وصديقة.- المحكمة الادارية تعلن عن الانطلاق الرسمي لمسار إعداد المخطط الاستراتيجي للقضاء الإداري للفترة 2026–2030 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيPNUD Tunisie، وذلك في إطار مقاربة تقوم على تشريك القضاة والإطارات والأعوان الإداريين في تشخيص واقع القضاء الإداري واستشراف آفاق تطويره، بما يضمن تكامل الرؤى والمساهمات في بلورة التوجهات الاستراتيجية للمحكمة الادارية في أفق سنة 2030.- مرصد شاهد ينظم ورشة تكوينية بمدينة القصرين بعنوان "تعزيز قدرات الفاعلين المدنيين في رصد الجرائم والمخالفات الإنتخابية وتوثيقها خلال الإنتخابات"، وذلك ضمن مشروع "مستقبل الملاحظة الإنتخابية في تونس : نحو ملاحظة رقمية، ذكية وشاملة".- لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، تعقد جلسة تمهيدية للنظر في المهمتين المحالتين إليها في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، استعدادا للجلسات المشتركة التي ستعقدها اللجنة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.- رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يشرف بقصر قرطاج، على اجتماع لمجلس الوزراء تناول عددا من القضايا المتعلّقة أساسًا بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة سير المرافق العمومية وارتفاع الأسعار، ويؤكد على ضرورة تلبية كلّ مطالب الشعب وتخطّي الصعوبات التي يواجهها، ويشدد على أنّ الحرب على الفساد ستتواصل.- رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، يعلن بقصر باردو، عن افتتاح الدورة النيابية العادية الخامسة 2027/2026 للبرلمان، ويؤكد أن البرلمان سيواصل العمل على المحافظة على وحدة الدولة وسيادة قرارها، والاضطلاع بدوره الوطني في تثبيت دعائم الدولة الاجتماعية وتحقيق تطلعات أبناء الوطن وآماله، وفق مخطط التنمية 2026/2030.وانطلقت الجلسة العامة الافتتاحية، بأداء النائب الجديد شاكر البوثوري (عن دائرة الكبارية من ولاية تونس) اليمين، عملا بأحكام الفصل 80 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تعلن عن انطلاق فتح قبول مطالب اعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف لملاحظة وتغطية الانتخابات المحلية الجزئية بالدائرة الانتخابية سندس فم الخنقة بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر، على أن تتواصل الى غاية يوم الأحد 10 جانفي 2027 أي قبل اسبوع من موعد الاقتراع المحدد ليوم 17 جانفي 2027.- والي تونس، يعلن أنه سيقع رش المبيدات بواسطة الطائرة فوق ضفاف سبخة السيجومي (بلديتي تونس وسيدي حسين)، كامل اليوم طيلة الفترة الممتدة من 27 أكتوبر الى 7 نوفمبر 2026، وذلك في نطاق برنامج مقاومة الحشرات بالمآوي الريفية، ويدعو كافة مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.- جيش البحر ينظم اليوم المميز للتمرين البحري الموسّع في مجال السلامة والأمن البحريين "بحر آمن 26" (في نسخته الثالثة)، بالقاعدة البحريّة الرئيسيّة بحلق الوادي، بحضور وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي ورئيس هيئة أركان جيش البحر.- وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، يقول في تصريح إعلامي إن تنظيم اليوم المميز للتمرين البحري الموسع، يهدف إلى مزيد تطوير القدرات الوطنية على التصدي للأعمال غير المشروعة بالبحر، والقيام بعمليات انقاذ لفائدة المنكوبين بالبحر وعمليات الإجلاء الصحي الجوي بالبحر، وتطوير القدرة على الاستجابة عند حدوث حوادث تلوث بحري وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في المناطق ذات السيادة التونسية.- الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ناجح الميساوي، يستعرض توجهات الوكالة في مجال تطوير الإنتاج الإخباري ورقمنة المضامين واستحداث محامل بصرية جديدة، خلال مشاركته في المنتدى الإعلامي المنتظم بموسكو يومي 26 و27 أكتوبر الجاري بمناسبة انعقاد القمة الروسية الإفريقية.وشارك الميساوي في ندوة حوارية بعنوان "تطوير التعاون عبر منصات إعلامية جديدة وأشكال التفاعل". كما عقد جلسة عمل مع المدير العام لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أندريه كوندراشوف لاستعراض محاور اتفاقية التعاون المزمع إبرامها بين المؤسستين.- قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجن القيادي في حركة النهضة منذر الونيسي مدة تسعة أعوام والصحفي زياد الهاني مدة أربعة أعوام مع النفاذ العاجل، في قضية ما يعرف ب"التسريبات الصوتية" المتعلقة بالونيسي.كما قضت الدائرة بالسجن مدة 25 عاما مع النفاذ العاجل في حق المتهم الموقوف بغيرها، الطاهر بوبحري والمتهمين بحالة فرار، رفيق بوشلاكة و شهرزاد عكاشة و فتحي العيادي ومعاذ الخريجي و ماهر زيد و محمد الصامتي وأحمد قعلول ورضا إدريس، من أجل "تكوين وفاق له ارتباط بالجرائم الارهابية وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية المرتبطة بجرائم إرهابية".- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن تضامنها مع الصحفي زياد الهاني، بعد صدور الحكم القاضي بسجنه لمدة أربع سنوات في قضية ما يعرف ب"التسريبات الصوتية"، وتطالب بمراجعة الحكم الصادر وضمان حقه في محاكمة عادلة وبوقف التتبعات القضائية ضد الصحفيين بسبب عملهم المهني أو آرائهم، الى جانب إلى احترام سرية المصادر الصحفية وحمايتها من كل أشكال الانتهاك والضغط.- القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية لدى المملكة المتحدة حطاب الهداوي، يلتقي وزير الخارجية البريطاني "إيد ميليباند"، بمناسبة فعالية "الاحتفاء بالتنوع وتكريم اسهامات المجتمع"، التي احتضنتها وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية في لندن.- انطلاق دورة تدريبية لفائدة أعضاء المجالس المحلية بمنطقتي المنزه والسيجومي ومتصرفي الدائرتين البلديتين، في إطار التحضيرات العملية والفنية لبلدية مدينة تونس لتنفيذ المشروع النموذجي للفرز الانتقائي للفضلات المنزلية من المصدر، الذي يتم إنجازه بالشراكة مع شبكة المدن المتوسطية، حيث تم اختيار منطقتي المنزه والسيجومي لاحتضانه في مرحلته الأولى.- مواصلة حملة تحيين تسجيل الناخبين للانتخابات المحلية الجزئية بالدائرة الانتخابية "سندس فمّ الخنقة" التابعة لمعتمدية تمغزة من ولاية توزر إلى غاية يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، وذلك بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتوزر ونادي الشباب بسندس. وسيتم تنظيم هذه الانتخابات يوم 17 جانقي 2027، بعد أن تم التصويت بسحب الوكالة في هذه الدائرة.- تونس تدين بشدة إمعان الكيان الصهيوني في اعتداءاته السّافرة على مدينتيْ رام الله والبيرة، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتحرّك العاجل لإلزام قوات الاحتلال الصهيوني بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية، وتجدد التأكيد على دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني.- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل بقصر الكرملين، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، وعددا من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة الروسية الإفريقية الثالثة التي تحتضنها العاصمة الروسية موسكو. كما حضرت الزنزري مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها الرئيس الروسي على شرف المشاركين في القمة.- مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يعلن خلال انعقاده باشراف رئيس المجلس عماد الدربالي، عن انطلاق الدّورة النيابيّة العادية 2026/2027 يوم 28 أكتوبر الجاري، طبقا لأحكام الفصل 71 من دستور الجمهورية التونسية والفصل 69 من النظام الداخلي للمجلس.- وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي، يؤكد لدى افتتاحه يوما دراسيا بمقر ولاية نابل حول "التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر بالمؤسسات التربوية"، أهمية دور الوعاظ والائمة والخطاب والمؤدبين والمؤدبات في معاضدة مجهودات الأسرة والمؤسسات التربوية لمواجهة الظواهر الانحرافية في صفوف الناشئة، باعتبارها مسؤولية مشتركة.- رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي، يعبر في أشغال الاجتماع الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد بمدينة باكو في أذربيجان، عن التزام تونس بترسيخ قيم النزاهة في القطاعين العام والخاص، من خلال تطوير طرق وأساليب التصرف العمومي وتبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، ويدعو إلى ضرورة الانتقال من الالتزام القانوني إلى الممارسة الفعلية.- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن عن وضع استمارة التزكية الشعبية على ذمّة الراغبين في الترشّح للانتخابات المحلية الجزئية بالدائرة الانتخابية عمادة سندس فمّ الخنقة التابعة لمعتمدية تمغزة من ولاية توزر المقرر تنظيمها يوم 17 جانقي 2027.- لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، تعقد جلسة مشتركة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصّصت للنظر في مشروع ميزانية المهمة الخاصة بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء لسنة 2027، وذلك في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة.- مؤسسة فداء، تعلن عن تنزيل الجرايات لفائدة 277 منتفعا من أصل 315 ملفا تم إيداعها، وذلك إثر التثبت من استيفاء الملفات المعنية للشروط القانونية والترتيبية المطلوبة.- انتظمت، بعاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى "بانغي"، مراسم تقليد الوسام الأممي لأفراد الوحدة العسكرية التونسية للمروحيات العاملة هناك تحت راية الأمم المتحدة ضمن مهمة حفظ السلام "MUNISCA"، تقديرًا للجهود التي يبذلها أفراد الوحدة في أداء المهام الموكولة إليهم وما يتحلون به من انضباط ومهنية.- رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، تلتقي بمقرّ سفارة الجمهورية التونسية بالعاصمة الروسية موسكو، بعدد من أفراد الجالية التونسية بروسيا، مؤكدة أهمية مساهمتهم في معاضدة المجهود التنموي الوطني والاستثمار بتونس، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وخلق مواطن الشغل. كما استمعت الى مشاغلهم مقترحاتهم.- الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية للمخدرات بصفاقس بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالڨرجاني، تتمكن من تفكيك شبكة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة نوع "بريقابالين"، تنشط بجهة العوابد صفاقس، وإيقاف الطرف الرئيسي، وهو مصنف خطير، محل تفتيش من أجل ترويج المخدرات وطرف ثاني يعمد الى إخفاء الأقراص المخدرة والتوسط في عمليات ترويجها.- وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف والتضامن الدولي من أجل تجاوز الأزمات ورفع التحديات التي يواجهها العالم اليوم، مجددا التزام تونس بالدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة ودعوتها لاصلاحها ومراجعة شاملة للمنظومة الدولية للسلم والأمن والتنمية، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري بمُناسبة انعقاد القمّة الثالثة الافريقية- الرّوسية بموسكو يومي 28 و29 أكتوبر.- لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تعقد جلسة للنظر في مشروع ميزانية المهمّة الخاصة بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء لسنة 2027، بإشراف رئيستها فوزية الناوي ورئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب فوزي الدعاس.- تونس تشارك في أشغال الدورة التاسعة والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، المنعقدة في جينيف (سويسرا) من 27 الى 29 أكتوبر الجاري، وتترأس الدورة السابعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة.ومثل تونس في هذه التظاهرة، كل محمد رشاد السوسي المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، ورمزي اللواتي القائم بالأعمال بالنيابة ببعثة الجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجينيف والهيئات المتخصصة في سوسيرا.- رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، يلتقي بقصر قرطاج، سفيرة جمهورية اليونان لدى تونس أولغا آنانيوستوبولو، التي أدّت له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامها بتونس.- مثلت متابعة مخرجات القمة الروسية الإفريقية الثالثة، التي انعقدت بالعاصمة الروسية موسكو يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، أهم محاور لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، بمقرّ الوزارة، بسفير روسيا الاتحادية لدى تونس ألكسندر زولوتوف. كما تم استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وسبل مزيد تطويرها في مختلف المجالات.- وزارة الدفاع الوطني توضح في في إجابتها على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس نواب الشعب عماد السديري حول مراجعة مسار الطريق الجهوية رقم 72 الرابطة بين مدينتي الطويرف والكاف، أن الفرضيات الأربع المقترحة من وزارة التجهيز والإسكان لتغيير مسار الطريق الجهوية رقم 72، لا تطرح عموما إشكالا بالنظر لعدم وجود نقاط حساسة بمنطقة المشروع.- عقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، جلسة مشتركة خُصّصت للنظر في مشروع ميزانية المهمة الخاصة بمحكمة المحاسبات لسنة 2027، في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.- بلدية تونس تشارك في فعاليات التظاهرة التي انتظمت تحت شعار "مكاني في المدينة: "تحرّك، تنفّس، بادر وشارك" بتنظيم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمدن، والشراكة القائمة بين البلدية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن البرنامج العالمي "مدن آمنة وفضاءات عمومية آمنة".- الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تصدر حكما يقضي بسجن المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل مدة عشرين عاما في القضية المتعلقة ب "اقتناء أملاك مصادرة ".كما قضت بسجن 28 متهما ٱخر مدة تسعة أعوام مع تسليط خطايا مالية تجاوزت 11 مليون دينار على المتهمين وعلى 14 شركة محالة في الملف، وذلك من أجل جرائم غسل الاموال باستغلال خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الاملاك وجرائم جبائية أخرى.