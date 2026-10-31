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المصالح البيطرية تعزّز اليقظة الصحية وتكثّف مراقبة القطيع الوطني تحسّبا للمستجدات الوبائية

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Bookmark article    Publié le Samedi 31 Octobre 2026 - 18:10 قراءة: 1 د, 36 ث
      
كثّفت المصالح البيطرية إجراءات اليقظة الصحية والتأهب الميداني لمتابعة الوضع الصحي للقطيع الوطني، وذلك على ضوء المستجدات الوبائية المسجلة على المستوى الإقليمي، مع التأكيد على مواصلة الترصّد المبكر للأمراض الحيوانية وتعزيز التدخلات الوقائية، وفق ما أعلنته الإدارة العامة للمصالح البيطرية.


وأشرفت الإدارة العامة للمصالح البيطرية، امس الجمعة، على جلسة عمل جمعتها بمصالحها الجهوية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، خُصّصت لتعزيز التعبئة واليقظة الصحية وتنسيق التدخلات الميدانية، وضمان استمرارية العمل والجاهزية للتدخل خلال عطلة نهاية الأسبوع.


وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة مواصلة متابعة الوضع الوبائي لمرض الحمى القلاعية، إلى جانب بقية الأمراض الحيوانية، وخاصة الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات، مع تكثيف عمليات الترصّد الميداني والمخبري وتعزيز التنسيق والتواصل المباشر مع شبكة الأطباء البياطرة الخواص، بما يضمن سرعة التبليغ عن الحالات المشتبه بها والتدخل في الإبان.


كما دعت المصالح البيطرية إلى إعداد خطط عمل جهوية تستند إلى تحليل المخاطر، مع إعطاء الأولوية لورشات تسمين العجول ونقاط تجميع الحيوانات وتكثيف الزيارات الميدانية للأسواق ومتابعة حركة الحيوانات، إلى جانب توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية الضرورية لضمان استمرارية المراقبة والتدخل.

وشددت التوصيات على ضرورة تعزيز إجراءات الأمن الحيوي داخل منشآت تربية الحيوانات، ولا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يتنقلون بصفة متكررة بين الضيعات، من أطباء بياطرة وملقحين وناقلي الأعلاف والحليب والحيوانات وتجار الماشية، وذلك عبر الحرص على تنظيف وتطهير الأحذية والملابس والمعدات ووسائل النقل، للحد من مخاطر انتقال العدوى.

وفي سياق متصل، أوصت المصالح البيطرية بتكثيف عمليات التحسيس الموجهة إلى المربين والمسمّنين وتجار الماشية، وحثّهم على تجنب إدخال أو اقتناء حيوانات مجهولة المصدر أو غير مستوفية للشروط الصحية، مع الإبلاغ الفوري عن كل حالة اشتباه أو ظهور أعراض غير عادية لدى الحيوانات.

كما أكدت أهمية تعزيز التنسيق مع السلط الجهوية ومختلف المصالح المعنية لمراقبة حركة الحيوانات والتصدي للتنقلات غير القانونية عبر الحدود، بما يساهم في الحد من مخاطر تسرب الأمراض وانتشارها.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار حرص المصالح البيطرية على المحافظة على استقرار الوضع الصحي للقطيع الوطني، وتعزيز الجاهزية الميدانية والوقاية الاستباقية، فضلا عن حماية الثروة الحيوانية والمحافظة على النتائج المحققة في إطار الحملة الوطنية للتلقيح.
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