مركز النهوض بالصادرات يستكمل لقاءاته التشاورية لإعداد برنامجه الترويجي لسنة 2027

تعزيز جاهزية المؤسسات التونسية للتصدير وتطوير آليات المرافقة والدعم



تعزيز تموقع المؤسسات التونسية بالأسواق الإفريقية



مقاربة تشاركية لتوجيه البرنامج الترويجي نحو القطاعات الواعدة



استكمل مركز النهوض بالصادرات سلسلة لقاءاته التشاورية مع عدد من الهياكل المهنية والاقتصادية، في إطار إعداد برنامجه الترويجي لسنة 2027، بهدف تحديد أولويات الترويج للصادرات التونسية، وتعزيز مرافقة المؤسسات المصدرة، وتطوير حضور المنتجات والخدمات الوطنية بالأسواق الخارجية، وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن دار المصدر.وشملت هذه اللقاءات، التي تندرج في إطار مقاربة تشاركية ترمي إلى توحيد جهود مختلف المتدخلين في منظومة التصدير والاستجابة للحاجيات الفعلية للمؤسسات، كلاً من الاتحاد التونسي للصناعة الصغرى والمتوسطة، والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال، ومجلس الأعمال التونسي الإفريقي، إلى جانب جلسة عمل مع كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية خلال شهر أكتوبر 2026.وتمحورت اللقاءات المنعقدة يوم 21 أكتوبر 2026 مع المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، ويوم 30 أكتوبر 2026 مع الاتحاد التونسي للصناعة الصغرى والمتوسطة، حول سبل دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتمكينها من تجاوز الصعوبات التي تعترض مسار انفتاحها على الأسواق الخارجية.وتم، في هذا السياق، التأكيد على أهمية توفير المعلومات الاقتصادية والتجارية المحينة حول الأسواق الواعدة والفرص التصديرية، وتطوير آليات الاتصال والترويج، بما من شأنه تعزيز تنافسية المنتجات التونسية وقدرتها على التموقع بالأسواق العالمية.كما استعرض مركز النهوض بالصادرات أبرز برامجه ومشاريعه الهيكلية، وخاصة مواصلة العمل على إعادة هيكلة صندوق النهوض بالصادرات، بهدف تحسين نجاعة آليات الدعم وتبسيط الإجراءات لفائدة المؤسسات المصدرة.وتم كذلك تقديم برنامج "Start Export by CEPEX"، الذي انطلقت نسخته النموذجية سنة 2026، ويهدف إلى تطوير القدرات التصديرية للمؤسسات التونسية ومرافقتها في الانتقال من مرحلة الاستعداد للتصدير إلى النفاذ الفعلي للأسواق الخارجية، إلى جانب برنامج "Easy Export"، المطور بالتنسيق مع البريد التونسي لتيسير إرسال الطرود البريدية إلى الأسواق الخارجية، وخاصة لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والصناعات التقليدية والمؤسسات الناشئة.وتناولت المشاورات أبرز الإشكاليات التي تواجه المؤسسات، ولا سيما صعوبات النفاذ إلى التمويل والضمانات والتأمين، وارتفاع كلفة النقل والشحن، فضلاً عن الصعوبات المرتبطة بإجراءات الانتصاب بالخارج. وتم، في هذا الإطار، التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وبلورة مقترحات عملية لتذليل هذه العقبات.كما تم التطرق إلى تكثيف الأيام الإعلامية والحملات التحسيسية بالجهات خلال سنة 2027، بهدف تقريب خدمات المركز من المؤسسات وتعريفها ببرامج المرافقة والترويج المتاحة، إلى جانب استعراض الأنشطة الترويجية القطاعية المبرمجة، وخاصة المتعلقة بزيت الزيتون والتمور التونسية.وشكّل تعزيز تموقع المؤسسات التونسية بالأسواق الإفريقية محور جلسة العمل التي جمعت مركز النهوض بالصادرات بمجلس الأعمال التونسي الإفريقي يوم 16 أكتوبر 2026، حيث تم بحث سبل تطوير التنسيق بين الطرفين وتكثيف التعاون في تنظيم التظاهرات الاقتصادية والتجارية داخل تونس وخارجها.وتم خلال اللقاء استعراض عدد من المواعيد الاقتصادية البارزة التي يمكن توظيفها لدعم حضور المؤسسات التونسية بالأسواق الإفريقية، من بينها لقاءات الأعمال التونسية الإفريقية المبرمجة يومي 9 و10 ديسمبر 2026 بتونس، والندوة الدولية حول تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا، إلى جانب المعرض التجاري الإفريقي المزمع تنظيمه بنيجيريا خلال سنة 2027.كما ناقش الجانبان الصعوبات اللوجستية التي تعترض المؤسسات التونسية في النفاذ إلى أسواق إفريقيا جنوب الصحراء، وخاصة غياب خطوط بحرية مباشرة تربط تونس بعدد من بلدان غرب إفريقيا ومحدودية إمكانيات النقل الجوي، وهو ما يستوجب البحث عن حلول عملية لتيسير المبادلات التجارية وتحسين تنافسية الصادرات الوطنية بالمنطقة.وتم الاتفاق، بالمناسبة، على إرساء آليات تنسيق أكثر فاعلية وتكثيف التعاون في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والتجارية، بما يتيح فرصاً إضافية للتواصل المباشر بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الأجنبية، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار والتبادل التجاري، والترويج للمنتجات والخدمات التونسية.وتندرج هذه اللقاءات ضمن توجه استراتيجي لمركز النهوض بالصادرات يرمي إلى ترسيخ الشراكة مع مختلف مكونات المنظومة الوطنية للتصدير، وتوحيد الجهود وحسن توظيف الإمكانيات المتاحة، بما يضمن إعداد برنامج ترويجي لسنة 2027 يستجيب لأولويات المؤسسات ويستهدف القطاعات ذات الإمكانات التصديرية الواعدة.وفي هذا الإطار، عقد المركز خلال شهر أكتوبر جلسة عمل مع كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية، تناولت بالخصوص الإمكانات المتاحة في عدد من القطاعات الواعدة في مجال التصدير والتدويل، من بينها التقنيات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الهندسية والصحية، والصناعات الصيدلانية، والنقل واللوجستيك، والصناعات البحرية.ويؤكد مركز النهوض بالصادرات، من خلال هذه المبادرات، مواصلة دوره في دعم التصدير ومرافقة المؤسسات التونسية في مسار انفتاحها على الأسواق الدولية، بالتعاون مع مختلف الهياكل المعنية، بما يسهم في تعزيز نجاعة المنظومة التصديرية الوطنية والارتقاء بقدرتها التنافسية.