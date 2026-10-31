وزير النقل: الاعتداءات على وسائل النقل العمومي تتسبب في خسائر مادية تُقدّر بنحو 4 مليون دينار خلال سنتي 2025 و2026

أكد وزير النقل، رشيد العامري، اليوم السبت، أن الخسائر المادية الناجمة عن الاعتداءات التي استهدفت وسائل النقل العمومي، من قطارات وحافلات ومترو، بلغت كلفتها نحو 4 مليون دينار خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2025 و2026.وأوضح الوزير، خلال فعاليات إطلاق الدورة الثالثة من مبادرة وزارة النقل للمحافظة على المرفق العمومي، التي انتظمت بالمركب الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس، بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية، أن الاعتداءات لم تقتصر على وسائل النقل، بل طالت أيضا العاملين بالقطاع، حيث تم تسجيل 362 متضررا خلال الفترة ذاتها.واعتبر العامري أن هذا الرقم مرتفع، ويعكس خطورة هذه الممارسات وتداعياتها على سلامة العاملين ومصالح المواطنين على حد سواء، فضلا عن تأثيرها السلبي على سير المرفق العمومي وتعطيل حركة النقل.ودعا وزير النقل إلى ضرورة توجيه المبالغ المالية المرصودة لإصلاح الأضرار الناجمة عن الاعتداءات نحو تطوير القطاع واقتناء التجهيزات الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمواطن.كما شدد على أهمية تضافر جهود مختلف الأطراف المتدخلة، من أسر ومؤسسات تربوية ومكونات المجتمع المدني وهياكل معنية، من أجل تأطير الشباب التونسي وتوعيته بأهمية المحافظة على وسائل النقل العمومي، وتعزيز علاقته بهذا المرفق الحيوي، بما يضمن عدم تعطيل مصالح المواطنين وشؤونهم.من جهتهم، أكد ممثلو وزارات الداخلية والتربية والشباب والرياضة والصحة والشؤون الدينية والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أهمية مواصلة الجهود، كل حسب اختصاصه، في مجال توعية الشباب وتحسيسه بضرورة المحافظة على المرفق العمومي والتصدي لمختلف السلوكيات التي من شأنها الإضرار بمصالح المواطنين.وأشاروا في هذا السياق إلى أهمية تنظيم لقاءات وحوارات داخل المدارس والمعاهد، وتخصيص خطب جمعة للتحسيس بهذه الظاهرة، إلى جانب تكثيف الدوريات الأمنية للتصدي للاعتداءات على الممتلكات العمومية.كما اقترح المتدخلون إحداث نوادٍ بالمؤسسات التربوية تُعنى بتوعية الأطفال والناشئة بالمخاطر الناجمة عن الاعتداءات على وسائل النقل العمومي، وتكثيف الومضات التحسيسية الموجهة إليهم، فضلا عن تكوين لجنة وطنية تضم مختلف الأطراف المعنية تتولى متابعة ظاهرة الاعتداءات على المرفق العمومي ومعالجتها.وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال التظاهرة عرض شريط فيديو يبرز المخاطر الناجمة عن رشق القطارات بالحجارة، إلى جانب الإعلان عن الفائزين في مسابقتي أفضل رسم تحسيسي وأفضل ومضة سمعية بصرية، حول توعية الشباب بمخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة وتداعياتها.