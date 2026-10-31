الخطوط التونسية تعتزم إصدار قرض رقاعي بقيمة 24 مليون دينار دون اكتتاب عام

تعتزم شركة الخطوط التونسية إصدار قرض رقاعي بقيمةدون اللجوء إلى الاكتتاب العام، وفق ما ورد في مشروع القرارات المعروض على الجلسة العامة العادية للشركة، المقرر عقدها يوموأفادت الشركة، ضمن مشروع القرارات، بأن الجلسة العامة ستتولى المصادقة على تفويض مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لإصدار هذا القرض، دفعة واحدة أو على عدة دفعات، مع ضبط شروط الإصدار وكيفيته.وأوضحت الشركة أن إصدار القرض الرقاعي سيتم في أجل أقصاه