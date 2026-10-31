بيت الرواية : تقديم كتاب هالة التكالي الصادر بالفرنسية حول مسيرة "أبو القاسم الشابي"

انتظم مساء أمس الجمعة بمقر بيت الرواية بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة، لقاء أدبي لتقديم كتاب " Abou el Kacem Chebbi: L’itinéraire d’un poète visionnaire (biographie romancée)" للكاتبة هالة التكالي.هذا المؤلف الذي صدر في سنة 2026، يتضمن سيرة روائية لشاعر تونس الخالد "أبو القاسم الشابي"، تحاول من خلاله الكاتبة تسليط الضوء على شخصية الشابي الإنسان والشاعر، بهدف فتح زوايا أخرى أمام القراء لاكتشاف حياة الشابي الذي طبع نصه في ذاكرة ووجدان مختلف الأجيال في تونس والذي يُدرس ضمن المناهج التربوية ويلقى إلى اليوم اهتمام عديد الباحثين ضمن حقول معرفية مختلفة.صاحبة هذا الكتاب هالة التكالي، هي أستاذة لغة انقليزية بالجامعة التونسية وهي كاتبة متعددة الاختصاصات، إذ تكتب الشعر والرواية والترجمة والمسرح، وقد حظيت بعدة جوائز وتكريمات.وتضمن المؤلف 47 لوحة تضم قصائد للشابي بأنامل الخطاط التونسي القدير ذي الصيت العالمي عمر الجمني، وقد تم خلال هذا اللقاء الذي جمع ثلة من المبدعين والقراء تقديم ورقات حول العمل من قبل الأساتذة درة العسلي ونور الدين سويح ومحمد طويهري.وقد لقيت مبادرة تضمين اللوحات التي خطها عمر الجمني اهتماما كبيرا من الحاضرين خلال فقرة مناقشة محتوى هذا المؤلف وتقديمه.