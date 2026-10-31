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يوم تحسيسي تحت شعار «رياضة بلا تدخين» بالمعهد الرياضي بالقيروان يوم 4 نوفمبر 2026

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Bookmark article    Publié le Samedi 31 Octobre 2026 - 14:44 قراءة: 1 د, 17 ث
      
ينظم المرصد الوطني للرياضة، التّابع لوزارة الشباب والرياضة، يوم 4 نوفمبر 2026 بالمعهد الرياضي بالقيروان، يوما تحسيسيا تحت شعار «رياضة بلا تدخين»، وذلك في إطار تعزيز الوقاية من التدخين وترسيخ السلوكيات الصحية لدى الناشئة والشباب، من خلال نشر ثقافة ممارسة النشاط البدني والرياضة.


ويهدف هذا اليوم التحسيسي إلى إبراز أهمية الرياضة باعتبارها إحدى الآليات الأساسية للوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة البدنية والنفسية، فضلا عن دورها في حماية الأطفال والمراهقين والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وفي مقدمتها التدخين واستهلاك منتجات التبغ.


كما تسعى المبادرة إلى توعية التلاميذ والإطار التربوي والرياضي بمخاطر التدخين وانعكاساته السلبية على صحة الفرد والمجتمع، خاصة أن استهلاك التبغ يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة، فضلا عن تأثيره المباشر على القدرة البدنية والتنفسية وعلى الأداء الرياضي.


وتكتسي ممارسة النشاط البدني بانتظام أهمية خاصة في الوقاية من عديد الأمراض غير السارية، على غرار أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان، كما تساهم في تحسين الصحة النفسية والحد من القلق والاكتئاب، وتعزيز اللياقة البدنية وصحة العظام والقدرات الذهنية لدى الأطفال والمراهقين.

وفي هذا السياق، تمثل المؤسسات التربوية والفضاءات الرياضية بيئة ملائمة لغرس ثقافة صحية لدى الناشئة، من خلال تشجيعهم على ممارسة الأنشطة البدنية واعتماد أنماط عيش سليمة، وترسيخ الوعي بأن الرياضة والتدخين سلوكان متناقضان، باعتبار أن المحافظة على صحة الجسم والارتقاء بالأداء الرياضي يقتضيان الابتعاد عن التبغ ومختلف أشكال استهلاكه.

ويعكس تنظيم هذا اليوم التحسيسي أهمية التنسيق بين القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية ومختلف المتدخلين في المجالين الصحي والرياضي، بما يدعم الجهود الوطنية لمكافحة التدخين ويعزز الوقاية المبكرة ويساهم في بناء بيئة مدرسية ورياضية سليمة تشجع على ممارسة الرياضة وتكرّس الحق في الصحة والرفاه.
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