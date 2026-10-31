الرزنامة الجبائية لشهر نوفمبر 2026: ثلاثة آجال لإيداع التصاريح الشهرية

تتوزّع آجال إيداع التصاريح الجبائية الشهرية بعنوان شهر نوفمبر 2026 على ثلاثة مواعيد رئيسية، وفق الرزنامة الجبائية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، وذلك بحسب طبيعة الأشخاص الخاضعين للأداء ومدى انخراطهم في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بُعد.وتحدّد الرزنامة يومآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.أما بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بُعد، فقد تم تحديد يومآخر أجل لإيداع التصريح الشهري.وبالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير المنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بُعد، فإن يوميمثّل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري.وفي سياق دعم رقمنة الخدمات الجبائية وتيسير الإجراءات لفائدة المطالبين بالأداء، تبرز الرزنامة أيضًا تطبيق، وهو تطبيق رسمي لوزارة المالية يتيح للمستخدمين احتساب الأداءات ومعاينة مستحقاتهم، بالاعتماد على المعطيات التي يتم إدخالها.وتمكّن هذه التطبيقة من محاكاة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، ومعلوم الجولان للسيارات، ومعاليم التسجيل، والضريبة على القيمة الزائدة العقارية، كما يمكن تحميلها من متجر التطبيقاتوتجدر الإشارة إلى أنه في صورة تزامن آخر أجل لإيداع التصريح مع يوم عطلة أو يوم راحة، يتم التمديد في أجل التصريح إلى أول يوم عمل موالٍ، وفق التنبيه الوارد بالرزنامة الجبائية.وتندرج هذه الإجراءات في إطار تنظيم الالتزامات الجبائية وتسهيل متابعة الآجال القانونية المتعلقة بالتصاريح الشهرية، بما يساعد المطالبين بالأداء على احترام واجباتهم وتفادي خطايا التأخير.