ولاية قفصة: متابعة إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية بمختلف بلديات الجهة

في إطار متابعة نسق تقدم إعداد ،ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية بمختلف بلديات ولاية قفصة، انعقدت يوم الجمعة بمقر الولاية جلسة عمل خُصّصت لتدارس مدى تقدم هذه الدراسات والوقوف على أبرز الصعوبات والإشكاليات المعطّلة لهاوأكد والي قفصة سليم فروجة، بالمناسبة، على ضرورة التسريع في نسق إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية واستكمالها في الآجال المحددة، باعتبارها أداة أساسية لتنظيم المجال العمراني، وتحسين ظروف عيش المواطنين، وتوفير المرافق والخدمات الضرورية، فضلاً عن دورها في دفع الحركية الاقتصادية والتنموية، وتعزيز جاذبية الولاية للاستثمارين المحلي والخارجيكما شدّد على أهمية هذه الأمثلة في تحسين المحيط الحضري والاجتماعي، والحد من التجاوزات والإخلالات العمرانية، والتصدي للاعتداءات على الملكين العمومي والخاص، بما يضمن احترام القانون وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة تستجيب لمتطلبات الحاضر وتستشرف حاجيات المستقبلوأبرز الوالي في هذا السياق، حرص مصالح الولاية على مواصلة دعم العمل البلدي والجهوي، ومرافقة مختلف الأطراف المتدخلة لتجاوزالصعوبات المطروحة، مؤكداً أن استكمال هذه الدراسات يستوجب تحمّل كل طرف لمسؤولياته، وتكثيف التنسيق بين السلط المحلية والجهوية والمصالح المركزية المعنية، مع اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بتلافي التأخير وتسريع الإنجاز وفق رؤية استشرافية واقعيةودعا في هذا الإطار، إلى وضع روزنامة واضحة ومضبوطة لاستكمال الدراسات، وتفعيل دور لجان القيادة الفنية بمختلف البلديات، والعمل على المعالجة السريعة للاعتراضات ،ورفع التحفظات المسجلة من قبل المصالح المعنية، فضلاً عن تذليل الصعوبات الفنية ،والإدارية ،والإجرائية، والمالية، والقانونية، والعقارية التي من شأنها تعطيل تقدم الأشغالومثّلت الجلسة مناسبة للتداول بشأن الإشكاليات الطارئة والهيكلية التي تعترض تقدم الأشغال ، وبحث الحلول والإجراءات الكفيلة بتجاوزها في إطار التنسيق ،والتعاون بين مختلف المتدخلين، بما يضمن استكمال هذه الدراسات ،وتحقيق أهدافها في تنظيم المجال العمراني ،ودعم التنمية المحلية والجهوية المستدامة