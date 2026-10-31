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تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية بين تونس والسينغال محور لقاء بوزارة الصناعة

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Bookmark article    Publié le Samedi 31 Octobre 2026 - 09:53 قراءة: 1 د, 26 ث
      
مثّل تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية بين تونس والسينغال محور اللقاء الذي جمع أمس الجمعة صلاح الزواري، وزير التجهيز والإسكان المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بوزير الفلاحة والسيادة الغذائية وتربية الماشية شيخو عمر والوفد رفيع المستوى المرافق له، بمقر الوزارة، بحضور كاتب الدولة المكلّف بالانتقال الطاقي وائل شوشان.


ومثل هذا اللقاء، وفق بلاغ لوزارة الصناعة، مناسبة لاستعراض واقع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وبحث السبل الكفيلة بمزيد تطويرها، خاصة في المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للشراكة بين المؤسسات الاقتصادية التونسية والسنغالية وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التصنيع والتطوير التكنولوجي والرفع من القدرة التنافسية لمنتجات كلا البلدين.


وفي هذا السياق، أكد الزواري على أهمية تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين تونس والسينغال والإرتقاء بها إلى مستوى شراكة اقتصادية متكاملة تحرص على تثمين الإمكانات المتاحة في البلدين وتطوير الاستثمار المشترك، بما يدعم السيادة الاقتصادية والأمن الغذائي ويوفر فرصاً جديدة للتنمية والتشغيل.


وأبرز الوزير أن قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة ترتبط بعلاقات تكامل وثيقة مع القطاع الفلاحي، باعتبارها قطاعات مترابطة ومتكاملة، يمكن أن يشكل تطويرها رافعة أساسية لتعزيز الإنتاجية الفلاحية وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات.

كما شدد على أهمية توظيف الخبرات والإمكانات الصناعية والتكنولوجية المتوفرة لدى البلدين لتطوير التعاون في مجالات الصناعات الغذائية والتحويل الزراعي وإنتاج الأسمدة وتوفير مستلزمات الإنتاج الفلاحي، فضلاً عن استكشاف فرص توظيف الطاقات المتجددة في خدمة الأنشطة الزراعية وتطوير منظومات الإنتاج.

ومن جانبه أكد المسؤول السينغالي حرص بلده على مزيد تطوير العلاقات الثنائية التونسية السنغالية وبناء شراكة اقتصادية متينة على جميع المستويات إلى جانب العمل على القيام بزيارات متبادلة قصد تبادل التجارب والخبرات وتطوير الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين بما يتيح إنجاز مشاريع مشتركة ذات جدوى اقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوزير السينغالي والوفد المرافق له تندرج في إطار المشاركة في الدورة 16 للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا " SIAT 2026.
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