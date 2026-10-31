مركز "إفادة" ينظم ثلاث دورات تكوينية لفائدة الجمعيات خلال شهر نوفمبر 2026

ينظم مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات «إفادة» خلال شهر نوفمبر 2026 ثلاث دورات تكوينية جهوية لفائدة الجمعيات الناشطة بعدد من ولايات الجمهورية، وذلك في إطار دعم قدرات مكونات المجتمع المدني وتعزيز كفاءتها في التصرف والتسيير الإداري والمالي.وتنطلق أولى هذه الدورات يوم السبت 7 نوفمبر 2026 بمدينة سوسة، تحت عنوان «إعداد وصياغة مشاريع مطالب التمويل»، وهي موجهة لفائدة الجمعيات الناشطة بولاية سوسة، وتهدف إلى تطوير مهاراتها في إعداد المشاريع وصياغة مطالب التمويل.وتنتظم الدورة الثانية يوم السبت 14 نوفمبر 2026 بمدينة القصرين، حول موضوع «أخطاء التصرف لدى الجمعيات وسبل تفاديها»، لفائدة الجمعيات الناشطة بولايتي القصرين وسيدي بوزيد، وهي ترنو إلى تعزيز قدرات القائمين على الجمعيات في مجال التصرف وتجنّب الإخلالات والصعوبات التي قد تواجه نشاطها.أما الدورة الثالثة، فستنعقد يوم السبت 28 نوفمبر 2026 بمدينة الكاف، وستخصص لمحور «النظام الجبائي الخاص بالجمعيات»، لفائدة الجمعيات الناشطة بولاية الكاف، بغاية التعريف بالمسائل الجبائية المتعلقة بالعمل الجمعياتي ومساعدة الجمعيات على الإحاطة بالتزاماتها في هذا المجال.ودعا مركز «إفادة» الجمعيات الراغبة في المشاركة إلى تحميل بطاقة المشاركة من موقع الواب أو الصفحة الرسمية للمركز على شبكات التواصل الاجتماعي، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني التالي:ifeda.formation@topnet.tnوتندرج هذه الدورات في إطار جهود المركز الرامية إلى دعم قدرات الجمعيات وتطوير مهاراتها في مجالات التمويل والتصرف الإداري والمالي والجبائي، بما يعزز حوكمة العمل الجمعياتي ويساهم في استدامة نشاط مكونات المجتمع المدني.