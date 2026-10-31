الكاف: واقع وآفاق القطاع الصحي بمختلف معتمديات ولاية الكاف محورالاجتماع الدّوري لمديري المؤسسات الاستشفائيّة والصحيّة بالجهة
مثّل واقع وآفاق القطاع الصحي بمختلف معتمديات ولاية الكاف ،والوقوف على أبرز الإشكاليات والصعوبات الفنية والمالية التي تعترض نسق تنفيذ عدد من مشاريع قطاع الصحة المنجزة، والمستغلة جزئيا، أوغير المستغلة أبرز محاورالاجتماع الدّوري لمديري المؤسسات الاستشفائيّة والصحيّة بالجهة الملتئم يوم الجمعة بمقرالولاية
كما تم النظر خلال الاجتماع،في الإشكاليات المتعلقة بالصفقات والإجراءات الإدارية،ومناقشة كافة المقترحات ،والتباحث حول الحلول العملية والإجراءات الضرورية لتسريع نسق إنجاز المشاريع المبرمجة ،واستكمالها في أفضل الآجال
وتم أيضا،تقييم مجمل ما تم إنجازه من حيث البنية التحتية، والمشاريع الصحية ،والتجهيزات الحديثة التي تم دعم الجهة بها من طرف وزارة الصحة،بالاضافة الى الإطلاع على مؤشر تطور الموارد البشرية ،والانتدابات التي تمت خلال سنة 2025 والسداسية الأولى لسنة 2026ومختلف الأنشطة والخدمات الصحية التي تم تقديمها إلى المرضى خلال المدة الفارطة
وأكد والي الجهة، وليد كعبية على ضرورة التزام كل الادارات والمصالح بتعهداتها كل حسب مجال اختصاصه، وعلى المتابعة الميدانية للمشاريع،والتدخل الحيني للمعالجة، وتسريع الانجاز،مع ضبط مواعيد وآجال للتعهدات
كما ذكّر بضرورة الإحاطة بالوافدين على المؤسسات الصحية والاستشفائية بالجهة من حيث الفحوصات التكميلية والأنشطة الصحية المبرمجة، والتي تتماشى والبرامج الوطنية للإصلاح المتعلقة بتقريب طب الاختصاص ،وتأهيل الأقسام الاستعجالية ،فضلا عن توفير التحاليل والأشعة اللازمة داخل المؤسسة لتقليل عبء التنقل على المواطن
وفي إطار رقمنة الخدمات الصحية، أكد الوالي على ضرورة اعتماد منظومة الملف الطبي الرقمي الموحد، وتطوير منصات حجز المواعيد عن بعد للحد من الاكتظاظ، إلى جانب تنظيم القوافل الطبية والأيام المفتوحة للتقصي المبكر عن الأمراض المزمنة
كما تم النظر خلال الاجتماع،في الإشكاليات المتعلقة بالصفقات والإجراءات الإدارية،ومناقشة كافة المقترحات ،والتباحث حول الحلول العملية والإجراءات الضرورية لتسريع نسق إنجاز المشاريع المبرمجة ،واستكمالها في أفضل الآجال
وتم أيضا،تقييم مجمل ما تم إنجازه من حيث البنية التحتية، والمشاريع الصحية ،والتجهيزات الحديثة التي تم دعم الجهة بها من طرف وزارة الصحة،بالاضافة الى الإطلاع على مؤشر تطور الموارد البشرية ،والانتدابات التي تمت خلال سنة 2025 والسداسية الأولى لسنة 2026ومختلف الأنشطة والخدمات الصحية التي تم تقديمها إلى المرضى خلال المدة الفارطة
وأكد والي الجهة، وليد كعبية على ضرورة التزام كل الادارات والمصالح بتعهداتها كل حسب مجال اختصاصه، وعلى المتابعة الميدانية للمشاريع،والتدخل الحيني للمعالجة، وتسريع الانجاز،مع ضبط مواعيد وآجال للتعهدات
كما ذكّر بضرورة الإحاطة بالوافدين على المؤسسات الصحية والاستشفائية بالجهة من حيث الفحوصات التكميلية والأنشطة الصحية المبرمجة، والتي تتماشى والبرامج الوطنية للإصلاح المتعلقة بتقريب طب الاختصاص ،وتأهيل الأقسام الاستعجالية ،فضلا عن توفير التحاليل والأشعة اللازمة داخل المؤسسة لتقليل عبء التنقل على المواطن
وفي إطار رقمنة الخدمات الصحية، أكد الوالي على ضرورة اعتماد منظومة الملف الطبي الرقمي الموحد، وتطوير منصات حجز المواعيد عن بعد للحد من الاكتظاظ، إلى جانب تنظيم القوافل الطبية والأيام المفتوحة للتقصي المبكر عن الأمراض المزمنة
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