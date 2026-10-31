JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 12:26 Tunis

بعد أكثر من 30 عاما ... نسور قرطاج في صفاقس،المنتخب الوطني التونسي للأكابر ضد نظيره الليبي يوم 13 نوفمبر المقبل على أرضية ملعب الطيب المهيري

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6ae5ab45f06d16.97126239_jmlfponhekgiq.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 31 Octobre 2026 - 09:46 قراءة: 0 د, 57 ث
      
في إطار الاستعداد للحدث الرياضي البارز الذي ينتظره الشارع الرياضي بعاصمة الجنوب، انعقدت بقصر بلدية صفاقس جلسة عمل خصصت للوقوف على كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لإنجاح استضافة المقابلة الدولية للمنتخب الوطني التونسي للأكابر ضد نظيره الليبي، والتي ستجرى يوم 13 نوفمبر المقبل على أرضية ملعب الطيب المهيري ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت شعار " قلعة الأجداد بألوان البلاد"


وأكد الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس على أن هذه المباراة تكتسي أهمية خاصة واستثنائية، حيث يسجل ملعب الطيب المهيري عودة المباريات الدولية للمنتخب الوطني بعد غياب دام أكثر من 30 عاما ، مما يتطلب استعدادا ،وتنسيقا محكما بين مختلف الأطراف


كما لفت المسؤول الاول عن المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ورئيس اللجنة الفيدرالية للمسابقات بالجامعة التونسية لكرة القدم معزالمستيري ،الى المجهودات الكبيرة التي بذلها أعوان وإطارات البلدية خلال قيامهم بالتدخلات المطلوبة في وقت قياسي لحصول ملعب الطيب المهيري على موافقة الاتحاد الافريقي لتأهيله ضمن الصنف الثالث لاحتضان المباريات الدولية


وتم التأكيد خلال الجلسة ،على مزيد العناية بمحيط ملعب الطيب المهيري ،وتعزيز تدخلات النظافة والإنارة العمومية ،والتنسيق مع مختلف الأطراف لحسن استقبال الضيوف عبر مطار صفاقس طينة، بالإضافة الى التنسيق اللوجستي لاستقبال الجماهير الرياضية في أحسن الظروف
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338770

babnet

كل الأخبار...

12:26 - أكتوبر الوردي: توجيه 300 امرأة من بين كل ألف خضعن للفحص السريري إلى الماموغرافيا
11:51 - هيئة السوق المالية تنشر تقريرا حول توجهاتها الاستراتيجية وإجراءاتها في مجال الاستدامة
11:35 - بيت الرواية : تقديم كتاب هالة التكالي الصادر بالفرنسية حول مسيرة "أبو القاسم الشابي"
11:29 - في افتتاح مهرجان "مواسم الإبداع": مسرحية "المجنون" تدعو الجمهور إلى السفر نحو عوالم شاسعة تتجاوز قتامة الواقع
10:46 - الرزنامة الجبائية لشهر نوفمبر 2026: ثلاثة آجال لإيداع التصاريح الشهرية
10:41 - الإعدام شنقًا لشاب متهم بقتل طفلة تبلغ 6 سنوات بالعمران
10:19 - قضية أنستالينغو: تأخير النظر إلى 15 ديسمبر والإبقاء على المتهمين رهن الإيقاف
09:53 - تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية بين تونس والسينغال محور لقاء بوزارة الصناعة
09:50 - الكاف: واقع وآفاق القطاع الصحي بمختلف معتمديات ولاية الكاف محورالاجتماع الدّوري لمديري المؤسسات الاستشفائيّة والصحيّة بالجهة
09:46 - بعد أكثر من 30 عاما ... نسور قرطاج في صفاقس،المنتخب الوطني التونسي للأكابر ضد نظيره الليبي يوم 13 نوفمبر المقبل على أرضية ملعب الطيب المهيري
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 31 أومتوبر 2026 | 20 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:25
15:01
12:10
06:42
05:14
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet23°
22° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
21°-14
20°-14
21°-13
22°-12
  • Avoirs en devises 24143,3
  • (30/10)
  • Jours d'importation 93
  • 1 € = 3,35646 DT
  • (30/10)
  • 1 $ = 3,01377 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/10)     1760,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/10)   29238 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab