بعد أكثر من 30 عاما ... نسور قرطاج في صفاقس،المنتخب الوطني التونسي للأكابر ضد نظيره الليبي يوم 13 نوفمبر المقبل على أرضية ملعب الطيب المهيري

في إطار الاستعداد للحدث الرياضي البارز الذي ينتظره الشارع الرياضي بعاصمة الجنوب، انعقدت بقصر بلدية صفاقس جلسة عمل خصصت للوقوف على كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لإنجاح استضافة المقابلة الدولية للمنتخب الوطني التونسي للأكابر ضد نظيره الليبي، والتي ستجرى يوم 13 نوفمبر المقبل على أرضية ملعب الطيب المهيري ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت شعار " قلعة الأجداد بألوان البلاد"وأكد الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس على أن هذه المباراة تكتسي أهمية خاصة واستثنائية، حيث يسجل ملعب الطيب المهيري عودة المباريات الدولية للمنتخب الوطني بعد غياب دام أكثر من 30 عاما ، مما يتطلب استعدادا ،وتنسيقا محكما بين مختلف الأطرافكما لفت المسؤول الاول عن المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ورئيس اللجنة الفيدرالية للمسابقات بالجامعة التونسية لكرة القدم معزالمستيري ،الى المجهودات الكبيرة التي بذلها أعوان وإطارات البلدية خلال قيامهم بالتدخلات المطلوبة في وقت قياسي لحصول ملعب الطيب المهيري على موافقة الاتحاد الافريقي لتأهيله ضمن الصنف الثالث لاحتضان المباريات الدوليةوتم التأكيد خلال الجلسة ،على مزيد العناية بمحيط ملعب الطيب المهيري ،وتعزيز تدخلات النظافة والإنارة العمومية ،والتنسيق مع مختلف الأطراف لحسن استقبال الضيوف عبر مطار صفاقس طينة، بالإضافة الى التنسيق اللوجستي لاستقبال الجماهير الرياضية في أحسن الظروف